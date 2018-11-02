الأسهم لأعلى مستوياتها في 3 أسابيع بمكاسب 2.6 مليار

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

اختتمت الأسواق المحلية آخر جلسات الأسبوع في المنطقة الخضراء بعدما ربحت قيمتها السوقية أمس ما يربو على 2.6 مليار درهم، وصعدت المؤشرات الرئيسية صوب أعلى مستوياتها منذ نحو 3 أسابيع، مع تفاؤل المستثمرين باستمرار الشركات والبنوك في الإعلان عن نتائج قوية للربع الثالث.

وصعد سوق دبي 0.74% أو ما يعادل 20.6 نقطة ليغلق عند 2805.22 نقاط بدعم ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما ربح سوق العاصمة نحو 18.8 نقطة أو ما نسبته 0.38% ليغلق عند 4920.67 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية إلى 431.6 مليون درهم موزعة بواقع 288.9 مليوناً في دبي و142.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 209 ملايين سهم منها 152.6 مليوناً في دبي و56.36 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4895 صفقة.

العقار

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.5% بدعم مكاسب إعمار العقارية 3.3% وأرابتك 1.99% والاتحاد العقارية 1.29%.

بينما تراجع إعمار للتطوير 1.82%، وإعمار مولز 1.64% ودريك آند سكل 0.76% وداماك 0.49%.وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.12%، مع ارتفاع دبي الإسلامي 0.57%، فيما حد هبوط الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.32% من صعود القطاع. وارتفع قطاع الاستثمار بنحو 0.18% نتيجة سوق دبي المالي 2.65% وصعود شعاع كابيتال 1.92%.

وهيمن سهم إعمار على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 113.09 مليون درهم، ثم جي أف اتش المالية بتداولات بنحو 31.4 مليون درهم، تلاه دبي الإسلامي بسيولة 28.43 مليون درهم. وكان سهم أرامكس الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.06%، فيما كان سهم مجموعة السلام القابضة الأكثر تراجعاً بنحو 6.74%.

البنوك

وارتفع سوق أبوظبي مع صعود قطاع البنوك بنسبة 0.45% مستفيداً من مكاسب أبوظبي الأول 0.58% وأبوظبي الإسلامي 2% والاتحاد الوطني 2.73%، فيما تراجع أبوظبي التجاري 1.11%. وصعد قطاع العقارات بنسبة 2.38% مع ارتفاع الدار العقارية 2.31% وإشراق 0.83% ورأس الخيمة العقارية 4.85%. وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.9% بدعم صعود أدنوك للتوزيع 4.5% واستقرار دانة غاز.

فيما انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.8% مع هبوط سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.وانتزع أبوظبي الأول صدارة النشاط بسيولة 44.6 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات 20.5 مليون درهم، ثم واحة الزاوية مستقطباً 12.59 مليون درهم. وحقق أبوظبي الوطنية للفنادق أكبر نسبة صعود بنحو 14.29%، فيما كان سهم الفجيرة لصناعات البناء الأكثر تراجعاً بنسبة 9.6%.

الأجانب

وانفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في تداولات أمس بصافي استثمار 54.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 54.8 مليون درهم، منها 12.6 مليوناً للعرب و8.27 ملايين للخليجيين و33.95 مليوناً للمواطنين.

0.53 %

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.53% إلى 3238.23 نقطة بعد التداول على 242.24 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون دولار من خلال 138 عملية. وفى سوق العقود المستقبلية جرى التداول على 10 آلاف عقد لشركة دي إكس بي بقيمة 364 ألف درهم، لتغلق مرتفعة 1.71%.

* إفصاحات

أعلنت شركة أورينت للتأمين ارتفاع أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 13.65% إلى 347 مليون درهم مقابل أرباح بقيمة 305.03 ملايين بالفترة نفسها من عام 2017.

قرر مجلس إدارة أورينت يو إن بي تكافل عقد اجتماعه الثلاثاء المقبل للموافقة على نتائج الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

تحدد موعد عقد اجتماع مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل الثلاثاء المقبل لمناقشة أعمال اعتيادية.

حققت الشركة الوطنية الدولية القابضة، المُدرجة ببورصتي دبي والكويت أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 1.41 مليون دينار كويتي؛ مقابل أرباح بنحو 1.24 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 13.7%.

يعقد مجلس إدارة شركة «الإمارات للتأمين» اجتماعاً في 7 نوفمبر الجاري لمناقشة النتائج المالية وأداء الشركة عن الربع الثالث من العام الجاري.

يجتمع مجلس إدارة «صناعات أسمنت الفجيرة» في 8 نوفمبر الجاري لاعتماد البيانات المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

أكدت شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» أنه في إطار استراتيجيتها للتوسع في الدولة وخارجها فهي قيد النظر بشأن فرص استثمارية متعددة، ومن ضمنها فرصة شراء بعض فنادق شركة «إعمار العقارية»، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإفصاح عن تفاصيل أية فرصة استثمارية ترى أنها مناسبة.