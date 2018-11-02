724 مليون درهم أرباح «دبي للاستثمار» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

حققت شركة دبي للاستثمار أرباحاً صافية بلغت 724 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقارنة مع 830 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 19.44 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي الدخل إلى 2.42 مليار درهم، من 2.03 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، كما وصل العائد السنوي على حقوق الملكية إلى 7.88%.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: «إن النتائج المعلنة تحافظ على مرونة وقوة النموذج المتبع في أنشطتنا المتنوعة، الأمر الذي يساعدنا في المحافظة على مكانة جيدة خلال الدورات الاقتصادية المختلفة. لقد عملنا بنشاط من أجل تعزيز قاعدة أصولنا، وذلك باستحواذنا على نسبة 50% من «إيميكول»، وسنواصل تعزيزها بالاعتماد على النمو العضوي وغير العضوي».

وأضاف: «سنواصل العمل وفق استراتيجيتنا كما هو مخطط لها، من خلال توفير السيولة لأصولنا ومشاريعنا العقارية، التي يجري العمل بها وفق الأهداف الموضوعة. كما خصصنا استثمارات كبيرة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية.

وهناك العديد من الفرص الأخرى وهي قيد الدراسة والتقييم. ونتطلع إلى الاستفادة من قيمة بعض الأصول من خلال آليات التخارج المربحة، في الوقت الذي نواصل فيه تحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق عوائد متناغمة ومستدامة لمساهمينا».