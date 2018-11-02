دمج 3 بنوك كبرى في أبوظبي تحت مظلة شركة قابضة

المصدر: دبي- أشرف رفيق

نقلت بلومبيرغ عن مصادر أن هناك محادثات تجري من أجل استحواذ بنك أبوظبي التجاري على بنك الاتحاد الوطني، ثم يندمج القسم الإسلامي في كل من البنكين، قبل أن يستحوذ الكيان الجديد على مصرف الهلال الإسلامي.

وأضافت أن أبوظبي، سوف تكون شركة قابضة لإدارة الكيانات الجديدة من اندماج البنوك المذكورة، التي ستعمل تحت تصاريح مصرفية منفصلة.

وقال ارثي تشاندرسيكاران نائب رئيس مؤسسة شعاع كابيتال، إن إدماج ثلاثة بنوك معاً عملية صعبة ومعقدة التنفيذ، لكن هذا السيناريو يستبعد الإجراءات الشكلية، ويمكن من إتمام العملية في وقت أقصر.