«الأوراق المالية» تُغرّم 5 شركات 330 ألف درهم لمخالفتها القوانين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

غرّمت هيئة الأوراق المالية والسلع 5 شركات في أسواق المال ما قيمته 330 ألف درهم بسبب مخالفتها القوانين، فيما حذرت من التعامل مع شركة عاملة كوسيط عقود للسلع المدرجة بالأسواق الخارجية.

وتضمنت الغرامات، شركة واحدة مدرجة في سوق الأسهم وهي الاتصالات السودانية «سوداتل» بواقع 50 ألف درهم، وذلك نظراً لعدم التزامها بسداد الأرباح المستحقة لعديدٍ من مساهميها خلال المهلة المحددة قانوناً.

فيما فرضت الهيئة غرامة على 4 شركات أخرى مرخصة من قبلها، وفي مقدمتها «البروج للأوراق المالية» وتضمن مخالفتين، الأولى بواقع 100 ألف درهم نتيجة عدم تطابق كشوف الحسابات المستخرجة من النظام الداخلي بالشركة وكشوف الحسابات البنكية المخصصة للأموال للعملاء، والثانية بواقع 10 آلاف درهم نتيجة عدم التزام الشركة بالتحقق من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات الشراء قبل تاريخ التسوية.

فيما غرمت شركة «شروق للأسهم والسندات» 100 ألف درهم بسبب تكرار قيام الشركة بعدم إثبات وقت استلام الأوامر، كذلك غرمت الهيئة شركة «سي أم اس فاينانشيال» نحو 50 ألف درهم بسبب تجاوز الشركة لنطاق النشاط المصرح لها بمزاولته بموجب الترخيص الممنوح لها من الهيئة، فيما تم تغريم شركة «مونديال دبي» نحو 20 ألف درهم بسبب قيام بعض الموظفين لدى الشركة بمزاولة نشاط التحليل المالي دون الحصول على الاعتماد اللازم من قبل الهيئة.

وحذرت الهيئة من التعامل مع شركة «دايمنود» العاملة كوسيط عقود السلع المدرجة بالأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن الشركة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، ومؤكدة في الوقت ذاته أنها غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في الأمور المتعلقة بتعاملات أسواق رأس المال والسلع والأنشطة الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة عموماً.