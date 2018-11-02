10 ملايين درهم أرباح «أركان» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي- البيان

بلغ صافي أرباح شركة أركان لمواد البناء 10.2 ملايين درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 مقارنة مع 36.2 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017.

وأعلنت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس ‏عن نتائجها المالية، ولم تُظهر النتائج تغيراً يُذكر في صافي إيرادات المجموعة، التي بلغت 676.9 مليون درهم، مقارنة مع 677.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2017. وواصلت الشركة تسجيل نمو ملحوظ في الإيرادات من مبيعات وحدات إنتاج الأنابيب والطابوق والمونة الجافة.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة «أركان»: «نواصل حالياً مناقشاتنا مع الجهات المعنية لتوفير حل مستدام لمحجرنا في مدينة العين، وبمجرد التوصل إلى اتفاق بخصوص هذه المسألة، فإننا لن نكون بحاجة إلى استيراد الحجر الجيري ».