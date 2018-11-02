111 % نمواً في أرباح «العربي المتحد» خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن البنك العربي المتحد عن تحقيقه صافي أرباح بقيمة 105 ملايين درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع نسبته 111% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدعوماً بصورة رئيسة بنمو الإيرادات الأساسية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان، بعد اعتماد نموذج أعمال منخفض المخاطر.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك: نحن سعداء بأدائنا خلال الربع الثالث، والذي برهن على مكامن القوة التي تتمتع بها أعمالنا الأساسية. إن نموذج أعمالنا، أتاح لنا مواصلة تقديم ما يناسب احتياجات عملائنا.وقال البنك في إفصاح على سوق أبوظبي أمس، إن إجمالي الدخل سجل 501 مليون درهم خلال التسعة أشهر بزيادة في العوائد المالية للأعمال الأساسية بنسبة 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.