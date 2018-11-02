«سوق دبي» يسجل أعلى ارتفاع أسبوعي في 5 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

صعد سوق دبي 2.51% أو ما يعادل 68.8 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، محققاً أكبر وتيرة صعود أسبوعية في 5 أشهر، ليستقر عند 2805.22 نقاط مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

فيما ربح سوق أبوظبي38.4 نقطة أو ما نسبته 0.78% إلى مستوى 4920.67 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة.وربحت الأسواق المحلية 14 مليار درهم في أسبوع، مدعومة بتفاؤل المستثمرين مع توالي إعلانات الشركات عن أرباح فصلية قوية، وهو ما عزز من مشتريات الأجانب والمؤسسات في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص المتاحة في الأسهم.

ووصلت السيولة إلى 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.07 مليار في دبي، و730.9 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 911.9 مليون سهم، منها 682.3 مليوناً في دبي، و229.57 مليوناً في أبوظبي، من خلال 19 ألف صفقة.

وصعدت غالبية الأسهم القيادية في سوق دبي وتصدرها «إعمار العقارية» 5.8% و«أرابتك» 9% و«دبي الإسلامي» 2.12% و«الإمارات دبي الوطني» 2.78% و«دبي للاستثمار» 2.5%، بينما في سوق أبوظبي ارتفع «أبوظبي التجاري» 6.8% و«اتصالات» 1.53% و«الدار» 6.6% و«أدنوك للتوزيع» 5.9%.

واتجه الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 107 ملايين درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 107 ملايين درهم، ومالت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 115.5 مليون درهم.