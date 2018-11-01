الأسواق تتجاهل نتائج قوية للبنوك وتتراجع في أكتوبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم في تداولات أكتوبر الماضي على الرغم من توالي إعلانات الشركات والبنوك عن أرباح قوية، لكن معنويات المستثمرين تضررت سلباً على وقع تراجع البورصات العالمية بعد تأكيدات مجلس الاحتياطي الأميركي استمرار رفع الفائدة إلى جانب التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وتراجع سوق دبي بنسبة 1.78% أو ما يعادل 50.35 نقــطة، ليــغلق عــند 2784.6 نقطة مستمراً في هبوطه للشهر الثالث على التـــوالي مدفـــوعاً بتراجع مؤشر قطاع الاستثمار 11.04% والبنوك 2.64% وانخـــفاض هامشي للعــقار بنـــسبة 0.1%.

وخسر سوق العاصمة نحو 33.5 نقطة أو ما نسبته 0.67%، ليواصل تراجعه للشهر الثاني على التوالي، مغلقاً عند 4901.87 نقطة مع تراجع مؤشر قطاع البنوك 2.1% والعقار 4.17% والاستثمار 1.74% والطاقة 4.4% والتأمين 2.6%، في مقابل ارتفاع الاتصالات والخدمات بنحو 5.07% و5.43% على التوالي.

ووصلت السيولة الشهرية للسوقين إلى 7.8 مليارات درهم موزعة بواقع 4.37 مليارات في دبي و3.45 مليارات في أبوظبي، وجرى تداول 5.7 مليارات سهم منها 4.38 مليارات في دبي و1.34 مليار في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 81 ألف صفقة.

العقار

وخلال تداولات أمس، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.5% وصولاً إلى 2784.6 نقطة، بدعم ارتفع قطاع العقار بنسبة 2.71% مع صعود إعمار العقارية 4.08% وأرابتك 5.79% وداماك 1% وإعمار للتطوير 1.02% وإعمار مولز 2.23% ودريك آند سكل 1.03%.

وصعد قطاع البنوك 1.23% مع ارتفع سهم دبي الإسلامي 1.54% والإمارات دبي الوطني 0.87%، كما زاد قطاع الاستثمار بنحو 0.5% مع ارتفاع دبي للاستثمار 0.62% وسوق دبي المالي 0.46%.

وهيمن سهم إعمار العقارية على النشاط بسيولة 88 ملــــيون درهم، تلاه سهم أرابتك بنحو 34 ملــيون درهم، ثم سلامة للتأمين بسيولة 29.5 مليـــون درهـــم، وكان أكبر الرابحين في دبي سهم أرابتك بنسبة 5.79%، فيما كان سهم شركة الأسمنت الوطنية الأكثر تراجعاً بنسبة 5.98%.

البنوك

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.95% إلى 4901.87 نقطة، مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.5% بعد ارتفاع أبوظبي الأول 0.14% وأبوظبي التجاري 1.51%، كما زاد قطاع العقار بنسبة 1.69% مع ارتفاع الدار العقارية 1.76% وإشراق 0.84% ورأس الخيمة العقارية 2%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.35% بعد ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، وصعد قطاع الطاقة بنسبة 0.54% بعد ارتفاع دانة غاز 1.77% وأدنوك للتوزيع 0.91%.

وتصدر أبوظبي الأول النشاط بسيولة 70 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة 42 مليون درهم، ثم سهم واحة الزاوية بتداولات 41.4 مليون درهم.

الأجانب

اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في تداولات أمس بصافي استثمار 60.3 مليون درهم، منها 7.3 ملايين للعرب، و3.57 ملايين للخليجيين، و49.45 مليوناً للأجانب، في المقابل مال المستثمرون المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 60.3 مليوناً.

وركز المــستثمرون الأجـــانب غــير العـــرب مـــشــترياتهم على أسهــم شركات إعمار العقارية وجي أف أتــش المالية والعربية للطيران ودبي الإسلامي وإعـــمار مولـــز والــدار، بينما تركزت مبيعاتـــهم على أسهم شركات ديار ودي إكس بي وأرابتك وأبوظبي الأول.

إفصاحات

ارتفعت أرباح مصرف عجمان في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 26.8% بالغة 119.81 مليون درهم مقابل أرباح بـ 94.45 مليوناً بالفترة نفسها من العام الماضي.

مدد مصرف عجمان فترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لمدة خمسة أيام إضافية تنتهي الأربعاء المقبل، على أن يكون تاريخ التخصيص في 12 نوفمبر الجاري وتاريخ رد الفائض في موعد أقصاه 15 من الشهر ذاته.

قرر مجلس إدارة شركة الخليجية للاستثمارات العامة، الذي عقد أمس، تأجيل تخفيض رأس المال لحين الانتهاء من إتمام الإجراءات المتعلقة بالشركة، ولم يوافق المجلس على العدول عن التخفيض، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

يعقد مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس الاثنين المقبل لمراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، ومناقشة مستجدات الأعمال.

يجتمع مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة الأحد المقبل لمناقشة البيانات المالية المدققة للربع الثالث في 30 سبتمبر 2018.

قرر مجلس إدارة شركة دار التكافل خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، تعيين شهاب لطفي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

حققت شركة المزايا القابضة المدرجة بسوق دبي والكويت المالي أرباحاً في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة 4.82 ملايين دينار كويتي، مقابل أرباح بنحو 6.88 ملايين دينار للفترة المماثلة بالعام الماضي، بانخفاض نسبته 29.9%.

وصلت الأرباح الصافية للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 63.17 مليون درهم، مقارنة مع 68.02 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

انخفضت أرباح شركة أركان لمواد البناء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 10.2 ملايين درهم، مقابل أرباح بقيمة 36.18 مليون درهم بالفترة المماثلة من عام 2017.

قلصت شركة التأمين فيدلتي المتحدة خسائرها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 1.18 مليون درهم، مقابل خسائر بنحو 5.48 ملايين درهم بالفترة ذاتها من عام 2017.

ارتفعت أرباح شركة الفجيرة لصناعات البناء بالأشهر التسعة الأولى من العام 2018 إلى 31.1 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 20.4 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.