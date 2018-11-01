«الخليج للملاحة» بصدد إصدار صكوك بـ 100 مليون

المصدر: دبي - البيان

قالت "الخليج للملاحة" إن مقترح إصدار صكوك إسلامية بقيمة 100 مليون درهم استكمال لعملية زيادة رأس المال بـ 448 مليوناً عن طريق اكتتاب حقوق الأولوية التي تم تنفيذها في وقت سابق.

وذكرت في بيان أمس أن مقدار ما تم تحصيله من زيادة في رأس المال يعادل 82% من الأسهم المصدرة ليرتفع رأس المال المدفوع إلى 919.2 مليوناً.

وأضافت إدارة الشركة أن إصدار الصكوك من خلال طرح خاص لصالح شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري إلزامية التحويل إلى أسهم في الشركة وبسعر تحويل قدره 1 درهم لكل صك.

وأشارت إلى أن الإصدار جاء تماشياً مع استراتيجية الشركة المرحلية في النمو والتوسع بخدماتها عن طريق زيادة حجم أسطولها بشكل متدرج يتوافق مع القدرة الاستيعابية للعقود ومشروعات التوسع المتوقعة، وتوفير السيولة التي تدعم خطط التطوير الاستراتيجية ومنها مضاعفة عدد السفن في أسطولها ليضم 20 باخرة بحلول 2020.