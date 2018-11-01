«الأنصاري للصرافة» تطلق «مكافآت الشتاء»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «الأنصاري للصرافة»، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، حملة «مكافآت الأنصاري للصرافة - شتاء 2018» تحت شعار «اربح منزل أحلامك»، في الفترة بين 1 نوفمبر و31 ديسمبر 2018، لتتيح للعملاء فرصة الفوز بالجائزة الكبرى المتمثلة في منزل الأحلام، إلى جانب كيلو من الذهب، وجوائز نقدية أسبوعية بقيمة إجمالية تبلغ 80 ألف درهم. كما سيحظى العملاء الذين يرسلون الأموال عبر تطبيق الأنصاري للصرافة على 3 فرص إضافية للدخول في جميع السحوبات.

وقال راشد علي الأنصاري، مدير عام شركة «الأنصاري للصرافة»: «يأتي إطلاق الحملة استكمالاً للنجاح الذي شهدته الدورات السابقة، ولإتاحة الفرصة مجدداً أمام عملائنا للفوز بمنزل أحلامهم في بلدانهم باعتباره من أهم الأولويات لديهم».