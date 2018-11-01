سوق أبوظبي يختتم فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية

المصدر: أبوظبي- البيان

اختتم سوق أبوظبي للأوراق المالية، السوق المالي الرائد في المنطقة، فعاليات مؤتمر 2018 «ConFEAS»، والذي نظمه سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتعاون مع اتحاد البورصات الأوروبية- الآسيوية «FEAS» على مدار يومي 29 و30 أكتوبر 2018، تحت عنوان «تقنيات الواقع المعزز للتداول والنظم التقنية لعمليات التسوية».

واستهلت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر 2018 «ConFEAS»، والذي يعقد للمرة الأولى من قبل اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية بكلمة ألقاها كونستانتين سارويان، الأمين العام للاتحاد.

وأشار راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال المؤتمر إلى الإنجازات الهامة التي حققتها إمارة أبوظبي، ومكنتها من أن تكون الوجهة المثالية للأعمال والابتكار، إذ عززت أبوظبي صدارتها في مؤشر المراكز المالية العالمية GFCI على المستوى الإقليمي والعالمي، باحتلالها المركز الـ 26 عالمياً، متفوقة بذلك على مراكز مالية متقدمة مثل جنيف وسيئول، فضلاً عن تحقيقها المركز الـ 2 في تقرير أبسوس للمدن العالمية 2017.

وقال البلوشي: «تؤكد هذه النتائج التقدم الذي أحرزته الإمارة على عدة صعد؛ وفي مقدمتها جاذبية بيئة الأعمال، وتطور البنى التحتية، وجودة القطاع المالي».

وعن سوق أبوظبي للأوراق المالية، قال البلوشي: «لقد كان لتوظيف السوق لتكنولوجيا الخدمات المالية دور محوري في تعزيز مكانته الرائدة في المنطقة وجهة مفضلة للإدراج والتداول، حيث نواصل العمل على تطوير خدماتنا الرقمية، وتوظيف أفضل التقنيات المبتكرة، للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لكل من المستثمرين والمتعاملين وأصحاب المصلحة على حد سواء».

وأكد البلوشي ضرورة توظيف التقنيات الحديثة، في إدارة الأسواق المالية بشكل استباقي، وضرورة تطوير البنية المالية التحتية، والارتقاء بنظم الحوكمة ومعايير الإفصاح والشفافية، وذلك لزيادة مستوى ثقة المستثمرين، وتعزيز أداء أسواق رأس المال للوصول إلى أسواق أوراق مالية مستدامة.

وأدار كونستانتين سارويان أولى جلسات الحوار لليوم الثاني من المؤتمر، والتي ناقشت الروابط التجارية العابرة للحدود، وشارك في هذه الجلسة إيفان تاكيف الرئيس التنفيذي المشارك والمدير التنفيذي لبورصة بلغاريا، وإيفان شوتريف الرئيس التنفيذي لبورصة مقدونيا، وأتيلا سيزلاي رئيس مجموعة الأوراق المالية في Raiffeisen Bank International AG، وأندريه كوسوفك مدير قطاع العملات المحلية وأسواق رأس المال في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.