100 مليار دولار معاملات التمويل الإسلامي عبر «ناسداك دبي للمرابحة»

المصدر: دبي- البيان

تخطت معاملات التمويل الإسلامي عبر منصة ناسداك دبي للمرابحة 100 مليار دولار، ما يعكس شعبية المنصة بين المستخدمين من المؤسسات والأفراد. وبلغت قيمة المعاملات 28.8 مليار دولار خلال الفترة المنقضية من 2018 بزيادة 23% مقارنة بالفترة نفسها 2017.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «تجاوزت معاملات المرابحة حاجز 100 مليار دولار خلال أسبوع الاقتصاد الإسلامي، الذي يشهد احتفال دبي بالإنجازات العديدة في مجال التمويل المطابق للشريعة. كما تستضيف دبي خلال الأسبوع مناقشات بشأن كيفية تطوير القطاع.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «يستفيد عملاء المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مطابقة للشريعة وتلك التي تقدم خدمات مالية تقليدية على حد سواء من المزايا التي تتمتع بها منصة ناسداك دبي للمرابحة من سرعة وكفاءة وشفافية وثبات تكلفة المعاملات، وسوف نعمل على تحقيق المزيد من التوسع في قاعدة العملاء الخاصة بالبنوك دعماً لمسيرة نمو دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي».