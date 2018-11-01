218.8 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في المنطقة في توفير حلول التأمين المُبتكرة لعملائها من الأفراد والمؤسسات، أمس عن النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2018، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 218.8 مليون درهم، بارتفاع نسبته 22.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يسرني بالنيابة عن مجلس الإدارة أن أعلن أن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين قد حققت أداء قوياً في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

ويعد هذا الأداء خير دليل على الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتكون الخيار المفضل للعملاء ولتعزيز عوائد الاستثمار للمساهمين.

ويعود تميز أعمالنا إلى الاستراتيجية الناجحة التي ننتهجها لتنويع مصادر الدخل عبر مختلف قطاعات التأمين، فضلاً عن تطوير منتجات جديدة والتركيز على جودة الاكتتاب، إضافة إلى كفاءة الأعمال».

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة بنسبة 12.2% ليصل إلى 2.23 مليار درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقارنة مع 1.98 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2017، وبلغ إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها لدى الشركة 51.0% عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقارنة مع 46.5% للفترة نفسها من عام 2017.

كما ارتفع صافي إيرادات الاكتتاب بنسبة 27.5% ليصل إلى 304.7 ملايين درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقارنة مع صافي إيرادات اكتتاب بلغ 239.0 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2017.

وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية 176.6 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقارنة مع 148.7 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2017.

وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 9.3% ليصل إلى 7.32 مليارات درهم كما في 30 سبتمبر 2018، مقارنة مع 6.70 مليارات درهم كما في 31 ديسمبر 2017.

ارتفع العائد الأساسي والمخفض للسهم الواحد بنسبة 25.8% ليصل إلى 0.39 درهم خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقارنة مع عائد أساسي ومخفض للسهم بقيمة 0.31 درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبه، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يسعدني أن الشركة قد حققت في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 نتائج قوية مع استمرار النمو في صافي الأرباح وإجمالي الأقساط المكتتبة. ويعتبر هذا الأداء نتيجة لسلامة استراتيجية الاكتتاب وقوة المركز المالي. وسنواصل التركيز على تعزيز الابتكار في مختلف مجالات الأعمال لتنمية منتجاتنا وخدماتنا».