9.3 مليارات درهم مكاسب الأسهم في آخر جلسات أكتوبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

اختتمت أسواق الأسهم المحلية آخر جلسات شهر أكتوبر في المنطقة الخضراء، بعدما ربح رأسمالها السوقي أمس نحو 9.3 مليارات درهم وسط عمليات شراء للأجانب والمؤسسات عززت من مستويات السيولة تتخطي حاجز 500 مليون درهم.

وصعد سوق دبي 1.5% وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في شهر ليغلق عند 2784.6 نقطة بمكاسب سوقية 3.8 مليارات درهم مدعوماً بمكاسب أسهم «إعمار» 4.08% و«دبي الإسلامي» 1.5% و«الإمارات دبي الوطني» 0.87%، فيما صعد سوق أبوظبي 0.95% ليغلق عند 4901.87 نقطة بمكاسب سوقية 5.47 مليارات درهم مع ارتفاع «اتصالات» 2.35% و«أبوظبي الأول» 0.4% و«أبوظبي التجاري» 1.51%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 60.3 مليون درهم.