أرباح 16 بنكاً وطنياً تتخطى 32.5 مليار درهم بنمو 14%

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت الأرباح الصافية لـ 16 بنكاً وطنياً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين بنحو 14% إلى 32.53 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بنحو 28.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق مسح «البيان الاقتصادي».

وقال محللون ماليون لـ«البيان الاقتصادي» إن نتائج البنوك الإماراتية تؤكد قوة ملاءتها المالية في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، لاسيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر، وتوقعوا استمرار وتيرة النمو خلال العام الجاري مع استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد الوطني والرسملة القوية للبنوك، وتحسن أوضاع التمويل والسيولة.

وتصدر «أبوظبي الأول» البنوك من حيث الربحية بعدما حقق أرباحاً بنحو 9.07 مليارات درهم بنمو 12.2%، ثم «الإمارات دبي الوطني» بعدما زادت أرباحه 24.1% إلى 7.65 مليارات، تلاه «دبي الإسلامي» بأرباح 3.6 مليارات بنمو قدره 14.1%، ثم «أبوظبي التجاري» بنمو 8.6% إلى 3.48 مليارات.