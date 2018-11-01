113 مليون درهم أرباح «أرامكس» بنمو 38%

المصدر: دبي - البيان

أظهرت النتائج نمو الأرباح الصافية لشركة «أرامكس» المدرجة في سوق دبي المالي خلال الربع الثالث من العام 2018 بنسبة 38% لتصل إلى 113 مليون درهم إماراتي، مقارنةً مع 82 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام 2017، في حين ارتفعت الأرباح الصافية للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بنسبة 25% لتصل إلى 339 مليون درهم إماراتي، مقارنةً مع 270 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 8% لتصل إلى 1.239 مليون درهم إماراتي، مقارنةً مع 1.143 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام 2017، كما سجّلت إيرادات الشركة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2018 نمواً بنسبة 8% لتصل إلى 3.661 ملايين درهم إماراتي، مقارنةً مع 3.397 ملايين درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام 2017.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «يسرنا الإعلان عن تحقيق هذه النتائج المالية القوية، وما زال النمو المتواصل الذي تشهده أنشطة التجارة الإلكترونية عالمياً يشكّل أحد العوامل الرئيسة في ارتفاع إيراداتنا، حيث حققت خدمات النقل السريع الدولي معدلات نمو لافتة بواقع 18 بالمئة خلال الربع الثالث من هذا العام. ومن جهة أخرى، يمثل نمو أرباحنا الصافية بنسبة 38 بالمئة، دلالة واضحة على الأثر الإيجابي لمبادراتنا الاستراتيجية التي أطلقناها منذ مطلع العام الجاري.

ومن جانبه، قال إياد كمال، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أرامكس: «نواصل رؤية الأثر الإيجابي للتغييرات التي أجريناها على عملياتنا التشغيلية والاستثمارات التي قمنا بضخها لتحسين وتطوير أداء مختلف قطاعات أعمالنا، ونحن فخورون بالتقدم الملحوظ الذي أحرزناه حتى اليوم».