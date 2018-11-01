مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 15 مليون دولار في «بيكو كابيتال»

المصدر: دبي - البيان

تستثمر مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، حوالي 15 مليون دولار في صندوقين استثماريين تابعين لشركة «بيكو كابيتال»، من أجل دعم شركات التقنية الناشئة ودفع عجلة الابتكار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد استثمرت 5 ملايين دولار في أول أداة استثمارية أطلقتها الشركة بقيمة 50 مليون دولار عام 2012. ومنحت مؤسسة التمويل الدولية كذلك استثماراً بقيمة 10 ملايين دولار لصندوق رأس المال الاستثماري الجديد الذي أطلقته «بيكو»، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 100 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن «بيكو كابيتال» تعد من أوئل الشركات الداعمة لعدد من الشركات التقنية الناجحة في المنطقة مثل «كريم»، و«بروبرتي فايندر»، و«فيزيتا». ويعد مثل هذا الدعم المبكر مهماً للغاية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يواجه رواد الأعمال العديد من الصعوبات في الحصول على التمويل لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

وفي تعليقه على ذلك، قال داني فرحة، الرئيس التنفيذي لشركة بيكو كابيتال: «تقوم رؤيتنا في بيكو على تحسين المنطقة من خلال الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا. ومن خلال شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، سنحظى بالقدرة على الاستمرار في توفير التمويل ودعم انطلاقة المُبدعين والبناة والمبتكرين في المنطقة»

وقد دعمت «بيكو» من خلال صندوقها الاستثماري 16 شركة، وقد أسهم هذا في خلق ما يزيد عن 6000 وظيفة مباشرة، وجمع 750 مليون دولار من مستثمرين آخرين، كما سيساعد استثمار مؤسسة التمويل الدولية في أول صندوق لشركة «بيكو» في تعزيز فرص الحصول على التمويل للشركات الناشئة. ومن المتوقع أن يعمل صندوق «بيكو» الثاني على دعم 24 شركة ناشئة على مدى خمس سنوات.

وقال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة لشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن المنطقة غنية بالشركات الناشئة ذات الإمكانات الكبيرة، ولكن غالباً ما يتعذّر على المؤسسين التقدم والتطور بسبب نقص رأس المال والتوجيه الاستراتيجي، ولذلك تشّكل صناديق رأس المال المخاطر شريان حياة للشركات الناشئة، فهي تمكنها من تنمية أعمالها».