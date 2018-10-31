142 مليوناً أرباح البنك التجاري الدولي

المصدر: دبي- البيان

أعلن البنك التجاري الدولي أمس نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام. ونما صافي الأرباح للربع الثالث من العام 2018 بنسبة 83% إلى 61 مليون درهم، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2017؛ وارتفع بذلك صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 66% إلى 142 مليون درهم، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2017

وارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الثالث إلى 126 مليون درهم، بزيادة نسبتها 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2017؛ يقابله نمو الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 12% إلى 318 مليون درهم، مقارنةً بنفس الفترة من 2017.

وانخفضت المصاريف التشغيلية خلال الربع الثالث بنسبة 15% لتصل إلى 98 مليون درهم، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام 2017؛ كما سجّل البنك أيضاً انخفاضاً في المصاريف التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى بنسبة 9.5%، مقارنةً بنفس الفترة من 2017.

وقال محمد القاضي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي: مواصلة البنك مسيرة النمو تأتي في إطار التزام البنك بتنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى وضع العملاء في المقام الأول. قمنا في الربع الثالث من هذا العام بافتتاح أول فرع من الجيل الجديد في خطوة نسعى من خلالها إلى تغيير مفهوم الفروع التقليدية للبنوك في دولة الإمارات«.

وأضاف: نتطلع إلى مواصلة هذا الزخم الإيجابي في الوقت الذي نلتزم فيه بتلبية احتياجات عملائنا إلى جانب دعم نمو أعمالهم بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني».

وقال مارك روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك: حققنا خلال الربع الثالث من العام 2018 نجاحاً على صعيد تعزيز كفاءة الأداء المالي. وقد نتج عن ذلك انخفاض النفقات التشغيلية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 15٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، وانخفاض بنسبة 9.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وقد ساعدنا ذلك على زيادة ربحيتنا بشكل كبير إذ ارتفعت بنسبة 83٪ مقارنةً بالربع الثالث من العام 2017.