2.1 مليار مكاسب سوق دبي بفضل مشتريات أجنبية على العقار

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ربحت أسهم دبي ما يربو على 2.1 مليار درهم في ختام جلسة أمس مدعومة بعمليات شراء أجنبي استهدفت أسهم العقار، في وقت هبط فيه سوق أبوظبي بضغط من أسهم البنوك، مع بقاء مستويات السيولة دون حاجز 300 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.06%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في 3 أسابيع ليصل إلى 2743.54 نقطة، بدعم صعود أسهم العقار والاستثمار والنقل والتأمين والبنوك والاتصالات، بينما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.32% إلى 4855.94 نقطة، مع هبوط أسهم شركات البنوك والاستثمار والعقار والطاقة والصناعة والخدمات.

ووصلت سيولة السوقين إلى 288.6 مليون درهم، منها 158.4 مليوناً في دبي، و130.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 147.2 مليون سهم، موزعة بواقع 112.4 مليوناً في دبي، و34.8 مليوناً في أبوظبي من خلال 3209 صفقات.

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن سوق دبي حقق مكاسب جيدة أمس بدعم مشتريات الأجانب حيث من المتوقع رؤية بعض القوة الشرائية في الفترة القادمة بعد النتائج الإيجابية للبنوك والشركات الكبرى والتي قد تجذب المستثمرين إلى معاودة بناء مراكز جديدة.

وأضاف دياب لــــ «البيان الاقتصادي»، أن الأسواق لا تزال تفتقر إلى السيولة الكافية التي من شأنها أن تؤسس لمرحلة إيجابية جديدة على الرغم من النتائج الفصلية الجيدة، مشيراً إلى وجود تفاؤل بمناخ جيد للقطاع المصرفي في الفترة المقبلة بعد القوانين الأخيرة المنظمة للقطاع والهادفة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز استقرار العملة.

العقار

وارتفع سوق دبي مع ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.59% بدعم صعود إعمار العقارية 2.94% وأرابتك 2.15% وداماك 2.04% وديار 1.36% ودريك آند سكل 0.52%.

كما زاد قطاع البنوك 0.82% مدفوعاً بنمو الإمارات دبي الوطني 2.22% واستقرار دبي الإسلامي. وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 1.34% بفعل ارتفاع دبي للاستثمار 1.9%، كما زاد قطاع النقل 1.32% بعد ارتفاع أرامكس 1.02% والعربية للطيران 2%.

وتصدر إعمار العقارية التداولات بنحو 38.37 مليون درهم، تلاه دبي للاستثمار، بتداولات 20 مليون درهم، ثم دبي الإسلامي بسيولة 11.8 مليون درهم. وكان المصرف الخليجي التجاري الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.36%، فيما كان أمان للتأمين الأكثر هبوطاً بنحو 3.29%.

البنوك

وجاء تراجع سوق أبوظبي مع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.35% مع تراجع أبوظبي الأول 1.29%، فيما ارتفع أبوظبي التجاري 3.51%. كذلك تراجع قطاع العقار بنسبة 0.23% مع هبوط رأس الخيمة العقارية 3.36% فيما استقر الدار وارتفع إشراق 0.68%. واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سعر سهم اتصالات.

وتصدر أبوظبي الأول النشاط بسيولة 35.4 مليون درهم، تلاه أبوظبي التجاري بتداولات 27.4 مليون درهم، ثم سهم اتصالات مستقطباً 26.4 مليون درهم. وكان سهم بنك أم القيوين الوطني الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.38% فيما كان سهم ريم للاستثمار الأكثر تراجعاً بنحو 10%.

الأجانب

اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 39 مليون درهم، منها 13 مليوناً للعرب و26 مليوناً للخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 39 مليون درهم، منها 2.17 مليون للأجانب، و37 مليوناً للمواطنين. ومالت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 19.5 مليون درهم.

* إفصاحات

دعت شركة الخليج للملاحة المساهمين لحضور الجمعية العمومية الخميس 15 نوفمبر لمناقشة إصدار صكوك إسلامية بقيمة 100 مليون درهم من خلال طرح خاص لصالح شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، والنظر في زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليصبح 1.01 مليار.

يجتمع مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي الاثنين المقبل لمناقشة الأداء المالي للشركة واعتماد البيانات المالية لفترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

ارتفعت أرباح الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 162.2% إلى 25.81 مليوناً مقابل أرباح بـ9.84 ملايين في نفس الفترة من 2017.

أعلن المصرف الخليجي التجاري المدرج ببورصتي دبي والبحرين عن شراء ما يعادل 3.02 ملايين سهم من أسهمها «أسهم خزينة» في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة إلى 94.90 مليون سهم بتاريخ 29 أكتوبر.

أعلن سوق أبوظبي إدراج أسهم زيادة رأس مال «مصرف أبوظبي الإسلامي» البالغة 464 مليون سهم في حسابات المستثمرين المستحقين للأسهم، حيث تم إيداعها في الحساب المحدد من قبلهم عند الاكتتاب.

يعقد مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة اجتماعاً في 7 نوفمبر لمراجعة واعتماد النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.