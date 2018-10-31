«أراضي دبي» توقع مذكرة تفاهم مع «الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي توقيع مذكرة تفاهم مع «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح البنك بموجبها شريكاً مصرفياً للدائرة في جهودها لتعزيز نمو القطاع العقاري في دبي.

ووقعت مذكرة التفاهم ماجدة راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك، مع وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي».

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: «إننا في الدائرة نحرص على إقامة علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف العمل سوياً على دعم القطاع العقاري، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

ويعتبر»الإمارات الإسلامي«من البنوك الوطنية الكبرى في الدولة، حيث يمتلك قاعدة واسعة من المتعاملين، وبالتالي سيتمكن من الإسهام في دعم توجهاتنا ومبادرتنا الرامية للترويج لسوق دبي العقاري، واستراتيجيتنا المتواصلة لاستقطاب المزيد من المستثمرين من شتى أنحاء العالم».

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: بوصفنا مؤسسة مالية وطنية رائدة في الإمارات، يسعدنا التعاون مع أراضي دبي لترسيخ مكانة الإمارة لتصبح الخيار المفضل للمستثمرين في القطاع العقاري.

وانطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري الذي تلعبه الشراكات بين القطاعين الخاص والعام في تحقيق الأهداف الوطنية، ومنها توفير بيئة استثمارية داعمة للمتعاملين والمستثمرين، فإننا نؤكد على التزامنا الراسخ لدعم مهمة الدائرة لمواصلة الارتقاء بمعايير شفافية وكفاءة المعاملات العقارية في دبي.