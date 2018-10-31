14.5 ملياراً أرباح 5 بنوك بدبي والأصول إلى تريليون

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت الأرباح الصافية لخمسة بنوك في دبي إلى نحو 14.5 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى بنمو 19.3% على أساس سنوي، أو ما يعادل 2.35 مليار مقارنة بنحو 12.17 ملياراً عن الفترة نفسها من 2017.

وبحسب مسح «البيان الاقتصادي»، اقتربت أصول البنوك الخمسة من حاجز تريليون درهم بعد بلوغها 985.076 مليار درهم في نهاية سبتمبر مقارنة بنحو 935.2 ملياراً في نهاية 2017. وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في الصدارة بعدما زادت أرباحه إلى 7.65 مليارات في 9 أشهر بنمو 24.1% مقارنة بنحو 6.2 مليارات في الفترة المقابلة من 2017.

وحلّ بنك دبي الإسلامي ثانياً بأرباح تخطت 3.6 مليارات درهم بنمو 14.1% مقارنة بنحو 3.17 مليارات في الفترة المقارنة من العام الماضي، ثم بنك المشرق بعدما حقق أرباحاً صافية 1.75 مليار درهم بنمو 5% مقارنة مع 1.66 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.