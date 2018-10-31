1.2 مليار درهم أرباح بنك الاتحاد الوطني في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي- البيان

حقق بنك الاتحاد الوطني صافي أرباح قدره 1.28 مليار درهم عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، فيما سجل صافي أرباح الربع الثالث 438 مليون درهم بزيادة قدرها 5٪ عن الربع السابق و7٪ عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وقال محمد عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: واصلت مجموعة بنك الاتحاد الوطني العمل باستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق نمو مدروس مما أدى إلى زيادة حجم الأعمال والإيرادات في الربع الثالث من العام. كما استمرت المؤشرات المالية الرئيسية مثل الوضع المالي، ومستوى السيولة، ونسب رأس المال قوية .

بالإضافة إلى ارتفاع صافى هامش الأرباح. وواصلت المجموعة الاستثمار في أنشطة أعمالها والحفاظ على وضعها القوي، ما سيمكنها من تحقيق نمو مستدام في المستقبل.

أرباح تشغيلية

وسجلت الأرباح التشغيلية مبلغ 2.64 مليار درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر بنسبة انخفاض هامشية عن نفس الفترة من العام 2017 نتيجة لانخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة 28٪ والذي تم تعويضه جزئياً بالزيادة المحققة في صافي الدخل من الفوائد والبالغة 5٪.

وانخفض صافي الدخل من غير الفوائد عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة لانخفاض الدخل من الرسوم والعمولات، والمكاسب من التداول في العملات الأجنبية والمشتقات، والإيرادات التشغيلية الأخرى. وارتفع الدخل من الفوائد نتيجة لزيادة صافي هامش الأرباح بمقدار 14 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من 2017 والذي سجل نسبة 2.74٪ عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

المركز المالي

وسجل إجمالي القروض والسلفيات مبلغ 69.2 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2018، بنسبة انخفاض قدرها 3٪ عن نهاية العام السابق نتيجة لبعض عمليات السداد بالإضافة إلى كل من التسويات الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) واستراتيجية المجموعة المتحفظة.

وارتفع صافي القروض في الربع الثالث بمقدار 1.9 مليار درهم مدفوعاً بزيادة محفظة أصول قطاع الشركات، كما سجل إجمالي أصول المجموعة مبلغ 104.9 مليارات درهم كما في 30 سبتمبر2018 بدون تغيير عن نفس الفترة من العام السابق.

وشهدت ودائع العملاء انخفاضاً هامشياً بنسبة 2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل مبلغ 73.0 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2018، كما استمر وضع السيولة للمجموعة قوياً حيث بلغت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة 30٪ من إجمالي الموجودات وبلغت نسبة القروض للودائع 94.8٪ كما في 30 سبتمبر 2018.

دمج

أعلن بنك الاتحاد الوطني أن المناقشات بشأن عملية دمج محتملة مع بنك أبوظبي التجاري ما زالت حتى تاريخه في طورها المبدئي وقد لا ينتج عنها أية صفقة فعلية، وأكد البنك التزامه بأقصى درجات الإفصاح وبتلبية كافة المتطلبات التنظيمية، وسيتم إخطار السوق بآخر المستجدات في حال حدوث أي تطورات جوهرية.