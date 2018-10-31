مجموعة سيتي المصرفية تحصل على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مجموعة سيتي المصرفة العالمية، أمس، عن حصولها على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي لتأسيس فرع لسيتي بنك إن إيه في السوق.

وجاء الإعلان خلال حفل رسمي أقيم في مكاتب سوق أبوظبي العالمي حضره معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومايك كوربات، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي المصرفية.

وستقوم المجموعة المصرفية الدولية، عبر فرعها في السوق بتقديم خدمات إدارة السيولة لعملائها من الشركات والمؤسسات الدولية التي تتطلع إلى تأسيس مراكز إقليمية لخدمات الخزينة في الإمارات، مستفيدة في ذلك من الإطار التنظيمي المتطور لسوق أبوظبي العالمي وموقعه كمركز أمثل لتقديم الخدمات المالية على المستوى الإقليمي.

كما ستقدم سيتي، بعد حصولها على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية للسوق باقة واسعة من الأنشطة الاستثمارية للعملاء الدوليين عبر منصتها في سوق أبوظبي العالمي، مما سيساهم في تعزيز قدراتها في الإمارات، حيث تتواجد بشكل مستمر منذ العام 1964 وتقدم طيفاً واسعاً من الخدمات المصرفية، سواء للمؤسسات والشركات كما للأفراد.

وقالت اليسار انطونيوس، المدير التنفيذي لسيتي بنك الإمارات: تعتبر الإمارات قاطرة اقتصادية إقليمية وسوقاً استراتيجية مهمة بالنسبة لسيتي. ولا شك في أن المنصة التي يوفرها سوق أبوظبي العالمي تعزز من مكانة أبوظبي كمركز ثقل مالي إقليمي، وتمنحنا القدرة على تطوير حلول مناسبة لعملائنا الدوليين.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: انضمام مجموعة سيتي المصرفية إلى أسرة السوق يطوِّر من مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي، ويعزِّز الآفاق الاقتصادية طويلة الأمد للإمارات . كما يسعدنا أن نتعاون مع سيتي بما يساعد المصرف العالمي على تحقيق استراتيجياته للنمو مستقبلاً، وذلك يندرج ضمن توجهنا لدعم المؤسسات المالية في تأسيس مراكز إقليمية لخدمات الخزينة.