«أبوظبي العالمي» يطلق برنامج ريادة الأعمال للشركات الناشئة

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، إطلاق برنامج دعم ريادة الأعمال، الذي يوفر، لرواد الأعمال والشركات الناشئة المسجلين في السوق مجموعة من خدمات الأعمال المصممة لتطوير وتعزيز روح ريادة الأعمال.

وفي إطار برنامج دعم ريادة الأعمال، الذي صمم بالتعاون مع كبار المستشارين المحليين والدوليين، سيقدم سوق أبوظبي العالمي مجموعة متنوعة من الندوات، وجلسات التواصل، وعيادات التوجيه، وورش العمل لرواد الأعمال والشركات الناشئة حول الموضوعات المتعلقة بتأسيس الأعمال، والنمو، والتخطيط المالي، والقانون والامتثال.

نمو

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، إن النمو المتواصل لقطاع الشركات الناشئة في أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية كان الهدف وراء إطلاق عدة مبادرات ومن بينها هذه المبادرة.

وأضاف المهيري، إنه في إطار البرنامج الذي يجمع بين منظمات القطاع الخاص الرائدة لدعم تطوير ريادة الأعمال والتوسع الإقليمي، ستتلقى شركات التكنولوجيا الناشئة الآن خدمات داعمة عالمية المستوى من قادة القطاع وبأقل التكاليف أو مجانية، مشيراً إلى أن البرنامج يبرز تفرد بيئة الأعمال الريادية المتكاملة في سوق أبوظبي العالمي.

مبادرات

وأطلق سوق أبوظبي العالمي في غضون السنوات الماضية عدة مبادرات تستهدف توفير بيئة مثالية ومتكاملة لرواد الأعمال، كما تتيح سلطته القانونية وتشريعاته المواتية للأعمال للمؤسسين والممولين إنشاء وتشغيل الشركات بكل شفافية وثقة ومرونة، وترسيخ الاستثمارات وحماية الأصول الرئيسية وفق أفضل الطرق.

دعم

تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 للتكامل بين الجهات الحكومية والكيانات الخاصة، يشكل برنامج دعم ريادة الأعمال إلى جانب العديد من برامج حاضنات الأعمال وبرامج المسرعات في دولة الإمارات مثالاً استراتيجياً على تشجيع الدولة للشركات الناشئة ودعم أفكار الأعمال، ويعمل السوق بشكل مستمر على تعزيز منصة بدء الأعمال من خلال مبادرات رائدة وشراكات استراتيجية تعزز الإنتاجية والقدرة التنافسية الإقليمية، بهدف ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.