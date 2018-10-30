«بيت الوساطة» تحصل على رخصة هيئة الأوراق المالية

المصدر: دبي ــالبيان

حصلت شركة بيت الوساطة للأوراق المالية، إحدى شركات الوساطة المالية الرائدة في دولة الإمارات، على رخصة هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة أنشطة الأبحاث والاستشارات المالية في دولة الإمارات. وقال عبد الهادي السعدي، العضو المنتدب لشركة بيت الوساطة للأوراق المالية:

«يسرنا أن نعلن عن منح هيئة الأوراق المالية والسلع ترخيصاً لبيت الوساطة للأوراق المالية لتقديم خدمات الأبحاث والاستشارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشكر إدارة الهيئة على جهودها ودعمها الدائم لتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الشامل لأعمال الوساطة المالية في دولة الإمارات».

وأضاف السعدي: «نهدف بعد الحصول على الترخيص الجديد إلى تقديم خدمات استشارية تُلبي حاجة العملاء من الأفراد والشركات وكذلك إعداد أبحاث و تحليلات مالية على مستوى متقدم يرتقي الى المعايير المهنية المتعارف عليها دوليا.».

وتُعتبر شركة بيت الوساطة للأوراق المالية، التابعة لمجموعة «كيه بي بي أو» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إحدى شركات الوساطة المالية الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات، وتُقدم خدمات التداول في سوقي دبي وأبوظبي ، وناسداك دبي كعضو تداول الأسهم والمشتقات المالية.