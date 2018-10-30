«مواصفات» تستعرض المنظومة الإماراتية للحلال خلال مؤتمر في كوريا الجنوبية

المصدر: سيؤول ـ وام

نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ووزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية «MAFRA» أمس المؤتمر الدولي للحلال بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية.حضر المؤتمر، مجموعة من المسؤولين الحكوميين من البلدين والمصنعين والتجار، وناقشوا خلاله صناعة الحلال وفرص وآفاق التعاون والتكامل المستقبلي بين الإمارات وكوريا.

وقال عبد الله المعيني مدير عام الهيئة إن الإمارات شهدت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6 في المائة»CAGR«في نتائج مؤشر» GIE «منذ العام 2014، مشيرا إلى أنه قد اتخذت خطوات مهمة إلى الأمام خلال العام الجاري من أجل تعزيز دورها العالمي عبر تنظيم صناعة المنتجات والخدمات الحلال التي تسهم في الاقتصاد الإسلامي بنسبة 8.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي وحدها على سبيل المثال.

وتطرق المعيني إلى أهم الفرص التي يقدمها قطاع الحلال للمنتجات الكورية من خلال التعاون بين البلدين حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وجمهورية كوريا في العام الماضي نحو 15 مليار دولار، في حين وصل عدد الزوار الإماراتيين إلى كوريا نحو 12000 زائر 80 بالمائة منهم يأتون للسياحة والعلاج الطبي.

وأضاف أن صناعة الحلال تركز على مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات والتمويل والأغذية ومستحضرات التجميل والمنشآت والمنسوجات والأحذية والفنادق والمطاعم والسياحة والسفر وما إلى ذلك أينما كان مفهوم الحلال قابلاً للتطبيق.

وأكد المعيني أنه من المهم ملاحظة أن منتجات الحلال هي المفضلة لدى غير المسلمين كذلك بحكم نظافة ونقاء المنتجات الحلال وبالتالي أصبح»حلال«علامة تجارية مهمة وذات شعبية وجماهيرية في بلدان كثيرة، لافتاً إلى أنه في السنوات الأخيرة برز سوق الحلال العالمي كقطاع نمو جديد في الاقتصاد العالمي وخلق وجود قوي في البلدان المتقدمة أكثر الأسواق الحلال الواعدة هي الاقتصادات سريعة النمو في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين.

وشرح أنه في المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي(GIE) هذا العام تصدرت ماليزيا مرة أخرى مجموعة من أفضل 15 اقتصاداً إسلاميًا مع ظهور الإمارات في المركز الثاني في التصنيف القطاعي إذ ظهرت الإمارات في المركز الأول في خمسة قطاعات هي الأغذية الحلال والسياحة الحلال والأزياء والإعلام الحلال والترفيه والأدوية الحلال ومستحضرات التجميل.