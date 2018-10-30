اتحاد مصارف الإمارات يبحث آفاق التعاون مع أميركا

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وفداً رفيع المستوى برئاسة ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأميركي، وذلك خلال مأدبة عشاء أقيمت في أبوظبي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء القضايا المصرفية والمالية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات.

وقال معالي عبد العزيز الغرير: «يسرنا أن نرحب بوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين والوفد المرافق له، مؤكدين الرغبة والالتزام بالإسهام في الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي المثمر، لما يمثله هذا اللقاء من منصة فريدة لمناقشة القضايا المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف معاليه: «لقد شهدنا على مر السنين التعاون الكبير بين الولايات المتحدة الأميركية والإمارات لمكافحة تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين الاستراتيجيين، تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بالوقوف في وجه الإرهاب والتطرف والقضاء عليه في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

ريادة

وذكر معالي الغرير أيضاً أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تم تأسيسها في سبتمبر 2016 كهيئة تطوعية تتألف من مجموعة من البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تيسير العمل الجماعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.

وضم الوفد الأميركي أيضاً كلاً من سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة، وإيلي ميلر، كبير الموظفين في وزارة الخزانة الأميركية.

وضم وفد اتحاد مصارف الإمارات كلاً من شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وأندريه الصايغ، نائب الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي الأول، وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، وعدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي.