حمدان بن راشد: نقلة نوعية لتدعيم النظام الضريبي

المصدر: دبي - البيان

استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب خلال اجتماعه السادس، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، تقريراً حول الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، ووافق المجلس على مشروع الميزانية المقترحة للهيئة لعام 2019.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم : «تشهد الفترة المتبقية من العام الجاري والعام المقبل نقلة نوعية جديدة بتطبيق العديد من الآليات التي تشكل دعائم قوية للنظام الضريبي، فسيتم إطلاق المرحلة الأولى للنظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح الشهر المقبل، كما سيشهد مطلع 2019 تطبيق نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته الذي سيوفر إطاراً رقابياً شاملاً يتميز بالدقة والفاعلية لدعم جهود الهيئة لرفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي».

ويدخل نظام العلامات على التبغ حيز التنفيذ اعتباراً من بداية يناير المقبل ويشمل التطبيق في المرحلة الأولى السجائر المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً ثم يتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل جميع منتجات التبغ المتداولة محلياً.

اقرأ أيضاً: