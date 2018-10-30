تقنية «نتورك إنترناشيونال» تطلق حلاً مبتكراً لـ «العملات المتعددة عبرالإنترنت»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «نتورك إنترناشيونال»، ميزة «العملات المتعددة عبر الإنترنت» الجديدة التي تستخدم معلومات الموقع الجغرافي المدمجة لتظهر بصورة تلقائية ودقيقة المبالغ التي سيدفعها العملاء بعملتهم المحلية، ودون أي رسوم مخفية.

ويأتي هذا الحل ليتيح لشركاء «نتورك إنترناشيونال» من التجار فرصة القدرة على تعزيز مبيعاتهم العالمية وتوفير القيمة الإضافية لحاملي البطاقات عند إجرائهم المدفوعات عبر منصات التجارة الإلكترونية حول العالم.وقال بول كلارك، رئيس المجموعة لشؤون المنتجات والابتكار في شركة «نتورك إنترناشيونال»:

«يشهد قطاع الأعمال اعتماداً متزايداً من المتاجر على شركات المدفوعات لتعزيز مكانتها التنافسية تزامناً مع التطورات المتسارعة. ومن هذا المنطلق، تحرص «نتورك إنترناشيونال» على اغتنام أحدث ابتكارات المدفوعات لتمكين شركائنا من التجار من مواكبة المتطلبات الرقمية لعملائهم».

ويتيح حل «العملات المتعددة عبر الإنترنت» لحاملي البطاقات إمكانية اختيار عملات أخرى (منها الدرهم الإماراتي) لإجراء مدفوعاتهم الإلكترونية، حتى بعد الاختيار التلقائي للعملة، الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز الشفافية وتوفير مجموعة أوسع من الخيارات.