«سي إن بي سي» تفتتح استوديو جديداً في دبي

المصدر: دبي-أشرف رفيق

كشفت شبكة «سي ان بي سي» لأخبار الأعمال والمال العالمية أمس النقاب عن أحدث استوديو لها في مركز دبي المالي العالمي.

وقالت الشبكة الإخبارية العالمية في بيان إنها سوف تستخدم هذا الاستوديو الذي صمم على أحدث طراز، في موقع بورصة ناسداك دبي في المركز المالي العالمي، لنقل الأخبار المالية من الشرق الأوسط وتعزيز وجودها التحريري للتعبير عن المنطقة.

وكانت «سي ان بي سي» قد فتحت مقرها الإقليمي في وقت سابق من العام الجاري في سوق أبوظبي العالمي، وتبث أخبارها الخاصة بالمنطقة من هناك منذ ذلك الحين. وسوف يقوم الاستوديو الذي افتتحته «سي ان بي سي» في دبي ببث الأخبار إلى مقرها في أبوظبي وعبر مراكزها الأخرى في العالم.

وقال ميرفي إننا سوف نكون في وسط مجتمع الأعمال في دبي لننقل الأخبار المالية الحية عن الشرق الأوسط إلى جمهورنا في أنحاء العالم. وعينت «سي ان بي سي» عدداً من الموظفين في الاستوديو الجديد في دبي.

وقال كيه سي سوليفان رئيس والمدير العام في «سي ان بي سي انترناشونال» إن مكتبنا في دبي سوف يعزز أعمالنا من مقرنا في أبوظبي ويتيح لنا الفرصة لتغطية المنطقة بأفضل الأشكال.