الأسهم تتراجع تحت ضغط عمليات بيع محدودة

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس إثر تعرضها لضغوط بيع محدودة على الرغم من استمرار مشتريات الأجانب وتركيزهم على اقتناص الفرص المتاحة في أسهم مثل «إعمار العقارية».

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.37% إلى مستوى 2714.83 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم شركات العقار والاستثمار والنقل والسلع، بينما تراجع سوق أبوظبي بنحو 0.53% ليصل إلى 4871.58 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار والطاقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ركز الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «إعمار» و«الإتحاد العقارية» و«جي إف إتش» و«الدار»، فيما كانت المبيعات على أسهم شركات «ديار» و«دبي للإستثمار» و«أبوظبي الأول» و«دريك آند سكل».

ووصلت سيولة الأسواق إلى 281.3 مليون درهم، موزعة بواقع 160.8 مليوناً في دبي، و120.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 134.34 مليون سهم، منها 108 ملايين في دبي، و26.34 مليوناً في أبوظبي.

العقار

وانخفض سوق دبي مع تراجع قطاع العقار بنسبة 1.38% بضغط هبوط إعمار العقارية 2.43% وأرابتك 2.1% وديار 2.2% ودريك آند سكل 1.78% وإعمار مولز 0.5%، كما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.16% مع نزول سوق دبي المالي 1.02% مع استقرار دبي للاستثمار.

وهبط قطاع النقل 0.91% مع انخفاض سهم العربية للطيران 1% وأرامكس 0.51%. في المقابل، ارتفع قطاع البنوك 0.36% بدفع صعود دبي الإسلامي 0.78%، فيما أغلق الإمارات دبي الوطني مستقراً.

وهيمن سهم إعمار العقارية على التداولات بسيولة 40 مليون درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بسيولة 24.36 مليون درهم، تلاه سهم دبي للإستثمار بتداولات 19.17 مليون درهم، وكان سهم مجموعة السلام القابضة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.71% فيما كان سهم الخليج للملاحة الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.7%.

البنوك

وهبط سوق العاصمة مع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.89% نتيجة تراجع سهم أبوظبي الأول 1.41% بينما ارتفع أبوظبي التجاري بنحو 2%، كما نزل قطاع الطاقة 0.19% بضغط هبوط سهم طاقة 1.83% رغم ارتفاع أدنوك للتوزيع 0.46% واستقرار دانة غاز.

في المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.52% مدعوماً بصعود الدار 1.19%، بينما انخفض إشراق 1%. وصعد قطاع الإتصالات 0.12% مع ارتفاع إتصالات بالنسبة نفسها.

وتصدر أبوظبي الأول النشاط في سوق العاصمة بسيولة 57.5 مليون درهم، تلاه سهم إتصالات مستقطباً 26 مليون درهم، ثم سهم أبوظبي التجاري بتداولات 11 مليوناً، وجاء سهم صناعات أسمنت الفجيرة في صدارة الرابحين بـ 4.17%.

الأجانب

مال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 13 مليون درهم محصلة شراء، منها 12 مليوناً للأجانب، و963 ألفاً للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 13 مليون درهم موزعة بواقع 8.6 ملايين للعرب، و4.4 ملايين للخليجيين.

اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 10 ملايين درهم، منها 7.8 ملايين في أبوظبي، و2.4 مليون في دبي، فيما اتجه الافراد نحو البيع بصافي استثمار 10 ملايين درهم، موزعة بواقع 7.8 ملايين في أبوظبي، و2.4 مليون في دبي.

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انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.1% إلى 3171 نقطة بعد تداول 461.83 ألف سهم بقيمة 2.69 مليون دولار من خلال 146 عملية، وفي سوق المشتقات جرى التداول على 2000 عقد لبنك أبوظبي الأول بقيمة 2.8 مليون درهم لتغلق منخفضة 1.42%.

* إفصاحات

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