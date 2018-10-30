100 درهم جديدة بمواصفات أمنية عالية وطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: أبوظبي- البيان

يطرح المصرف المركزي اليوم، ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 100 درهم معادة طباعتها بحلة جديدة للتداول في الأسواق، مع إضافة علامات أمنية جديدة على الوجه الأمامي.

وبحسب بيان «المركزي» أمس تمت إضافة أولاً: علامة أمنية (1 سبارك لايـف) متغيرة الألوان مطبوعة أسفل الزاوية اليسرى لوجه الورقة النقدية.

وعند إمالة الورقة النقدية يتغير اللون من الأخضر إلى الأزرق، ويظهر شريط ضوئي يتحرك من الأعلى إلى الأسفل، وتتضمن العلامة الرقم 100.وثانياً: تم استبدال خيط الأمان الحالي (2 جالكسي ثرد) بخيط مطور جالكسي ثلاثي الأبعاد، وعند إمالة الورقة النقدية يتغير اللون من الأخضر إلى الأزرق أيضاً، ويمكن ملاحظة حركة ثلاثية الأبعاد دائرية الشكل ورؤية الرقم 100 ضمن خيط الأمان أيضاً.

3 تم إلغاء العلامة الأمنية المتمثلة بمجسم القلعة، واستبدلت بطباعة إضافية غائرة في الجانب الأعلى الأيمن، 4 حذف قيمة الفئة «100» في الزاوية اليمنى أسفل الوجه الأمامي للورقة.

وأضاف بيان المركزي أن التصميم بشكل عام، والمواصفات الأخرى للورقة ستبقى كما هي مشابهة للأوراق المتداولة حالياً، وسيتم طرح الورقة النقدية كعملة قانونية، جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حالياً من الفئة 100 درهم.