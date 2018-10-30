«دبي التجاري» يطلق بطاقة ائتمانية باسترداد نقدي 10%

المصدر: دبي- البيان

أطلق بنك دبي التجاري أمس، بطاقته الائتمانية الجديدة «Visa سوبر سيفر للاسترداد النقدي»، المتوفرة على منصة «Visa سيجنتشر»، والتي تعد أفضل بطاقة استرداد نقدي في الإمارات، حيث إنها تكافئ حامليها باسترداد نقدي مذهل بنسبة 10% على جميع النفقات المتعلقة بفواتير الخدمات العامة والتعليم والسوبرماركت والمواصلات.

وقد أقيم حفل إطلاق البطاقة الجديدة في المقر الرئيسي للبنك، بحضور الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وأميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، وشهباز خان، المدير الإقليمي لمجموعة Visa للإمارات العربية المتحدة، وعدد من أعضاء الإدارة العليا من كلتا المؤسستين.

وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك: «نحن في بنك دبي التجاري ندرك احتياجات عملائنا ونقدم لهم أفضل المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم المالية المتنامية. لقد قمنا بتحديد أنماط إنفاق عملائنا وخصائص البطاقة التي يفضلونها، وعليه أطلقنا بطاقة «Visa سوبر سيفر للاسترداد النقدي» الائتمانية، التي تكافئهم على نفقاتهم الرئيسية، مثل الرسوم المدرسية والبقالة والوقود وفواتير الخدمات العامة والرسوم الحكومية».

وقال شهباز خان، المدير الإقليمي لمجموعة Visa للإمارات : «يسعدنا أن نتشارك مع بنك دبي التجاري لإطلاق بطاقة Visa سوبر سيفر للاسترداد النقدي الائتمانية، والتي ستتيح لحامليها فرصة الحصول على استرداد نقدي مذهل على نفقاتهم الرئيسية، والتي ستمكنهم من التوفير. علاوة على ذلك، سيتمكن حاملو بطاقات Visa من الاستفادة من مزايا البطاقة بطريقة آمنة وموثوقة وسلسة».