«الإمارات دبي الوطني» يفوز بجائزة الابتكار في تقنية المعلومات الهجينة

المصدر: دبي - وام

فاز بنك الإمارات دبي الوطني بجائزة «الابتكار في إدارة تقنية المعلومات الهجينة» من شركة «مايكرو فوكس»، إحدى كبرى شركات برمجيات المشاريع على مستوى العالم.

وذلك تقديراً لجهود الأتمتة المكثفة التي بذلها في مسيرته المتواصلة لتعزيز مرونته في تقديم الخدمات والمنتجات في إطار برنامج التحول الرقمي الذي رصد له مبلغ مليار درهم.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني بادر إلى إنشاء منصة اختبار مؤتمتة وشاملة ومجموعة من الأدوات المتطورة على السحابة الخاصة التي أطلقها مؤخراً في خطوة تعد الأولى من نوعها في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة.

وأعرب عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عن فخر البنك بالفوز بهذا التكريم الرفيع.