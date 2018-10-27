الأسواق المحلية تتجاهل النتائج القوية للشركات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي تحت وطأة ضغوط بيع استهدفت الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار على الرغم من توالي إعلانات المصارف عن أرباح قوية فاقت التوقعات، في وقت شهدت فيه باقي البورصات الخليجية أداءً متبايناً.

وتراجع سوق دبي بنسبة أسبوعية 0.8% إلى مستوى 2736.4 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، بينما انخفض سوق أبوظبي بنحو 2.13% عند مستوى 4882.26 نقطة، مع تراجع أسهم شركات البنوك والعقار والتأمين والطاقة والسلع.

ووصلت سيولة الأسواق المحلية خلال الأسبوع إلى 1.5 مليار درهم، منها 875.4 مليون درهم في دبي، و666.16 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول نحو مليار سهم، موزعة بواقع 866.3 مليون سهم في دبي، و229.7 مليون درهم في أبوظبي، من خلال تنفيذ 16.27 ألف صفقة.

سوق دبي

وتراجع قطاع البنوك في سوق دبي بنسبة 0.5% بفعل تراجع سهم دبي الإسلامي 1.3% فيما استقر سهم الإمارات دبي الوطني دون تغيير، كما هبط قطاع العقار بنسبة 1.3% مع هبوط دريك آند سكل بنسبة 4.39% وإعمار للتطوير 4.94% وإعمار مولز 2.17% والاتحاد العقارية 7% وداماك 1.49% فيما صعد إعمار العقارية 0.2% وأرابتك 1.62%.

وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 2.6% نتيجة هبوط سهم دبي للاستثمار 3% وسوق دبي المالي 0.46% وشعاع كابيتال 2.75%. في المقابل، ارتفع قطاع النقل 1.4% بدعم صعود العربية للطيران بنسبة 2.73% والخليج للملاحة 9.9% فيما تراجع أرامكس 1%.

وهيمن سهم الخليج للملاحة على النشاط في سوق دبي خلال أسبوع مستقطباً نحو 209 ملايين درهم بعد تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم الشركة منتصف الأسبوع الماضي بنحو 82 مليون سهم بسعر 0.98 درهم للسهم وبقيمة إجمالية 80.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

انخفض قطاع البنوك في سوق أبوظبي بنسبة 3.6% بضغط هبوط سهم أبوظبي الأول بنسبة 4.47% رغم إعلان البنك عن نمو صافي أرباحه بنسبة 12% إلى 9.07 مليارات درهم خلال 9 أشهر. وهبط أيضاً أبوظبي التجاري 1.45% والاتحاد الوطني 1.75%، كما تراجع قطاع العقار بنسبة 3.57% مع انخفاض الدار 4.05% وإشراق 1.3%.