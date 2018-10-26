قطاع البنوك يضغط على الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس مع استمرار تعرضها لضغوط بيع استهدفت أسهم البنوك بعد صعودها القوي في أعقاب توالي إعلان المصارف عن نتائج إيجابية.

فيما بقيت السيولة تراوح مكانها دون حاجز 300 مليون درهم، وسط ترقب المستثمرين لمزيد من النتائج الفصلية خصوصاً الشركات القيادية. وتماسك سوق دبي بعدما سجل انخفاضاً هامشياً بنحو 0.06% أو ما يعادل 1.61 نقطة ليغلق عند 2736.4 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار.

فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 44 نقطة أو ما نسبته 0.89% إلى مستوى 4882.26 نقطة بضغط انخفاض أسهم البنوك والعقار في مقابل ارتفاع البنوك والطاقة. ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 288.5 مليون درهم موزعة بواقع 158.7 مليوناً في أبوظبي و129.7 مليوناً في دبي، وجرى تداول 145.05 مليون سهم منها 39.1 مليوناً في أبوظبي و105.9 ملايين في دبي، من خلال تنفيذ 3294 صفقة.

العقار

وهبط سوق دبي مع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.42% بضغط تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.53% على الرغم من صعود «دبي الإسلامي» 0.58%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنحو 0.44% نتيجة نزول سهم «دبي للاستثمار» 0.63% و«سوق دبي» 0.23%.

البنوك

وفي أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنحو 1.67% مع تراجع سهم «أبوظبي الأول» 2.35% و«الاتحاد الوطني» 1.32% فيما ارتفع «مصرف الشارقة الإسلامي» 1.72% و«أبوظبي التجاري» 0.67% واستقر «مصرف أبوظبي الإسلامي» دون تغيير. وتراجع قطاع العقار بنسبة 0.36% نتيجة نزول «الدار» 0.6% و«رأس الخيمة العقارية»، في مقابل ارتفاع «إشراق» 1.34%،.

بينما في المقابل ارتفع قطاع الاتصالات بنحو 0.71% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 0.78% مع ارتفاع سهم «طاقة» 5.66% واستقرار «دانة غاز».

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» نشاط السوق بسيولة 81.7 مليون درهم، ثم «اتصالات» مستقطباً نحو 26.1 مليون درهم، تلاه سهم «الدار» بتداولات بقيمة 16.2 مليون درهم، فيما كان «الاتحاد للتأمين» في صدارة المتراجعين بنسبة 9.77%.

ناسداك

وانخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.39% ليغلق عند 3182.91 نقطة بعد تداول 180.27 ألف سهم بقيمة 3.2 ملايين دولار من خلال 81 عملية. وفي سوق المشتقات جرى التداول على 1450 عقداً بقيمة 1.44 مليون درهم من خلال 9 عمليات، حيث انخفضت عقود «أبوظبي الأول» بنحو 2.36% وتراجعت عقود «الاتحاد العقارية» 0.95%.

461 مليوناً عائدات وحدة «ديبا» الآسيوية

أفادت شرك ديبا لأعمال الديكورات الداخلية والخارجية بأن مجموعة ستوديو ديزاين المحدودة التابعة لها، حققت عائدات بلغت 125.7 مليون دولار (461.6 مليون درهم) في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 100.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2017.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة ناسداك دبي إن وحدتها التي تعمل بالأساس في أسواق آسيا، سجلت خسائر في الأرباح بمقدار 10.2 ملايين دولار في الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر العام الجاري، مقابل أرباح صافية بلغت 4.9 ملايين دولار في الفترة المناظرة من عام 2017. وأضاف البيان إن المجموعة لديها عقود جديدة بقيمة 144.8 مليون دولار عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. دبي - أشرف رفيق

محافظ

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين، والتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.

* إفصاحات

* قررت شركة الخليج للملاحة إنهاء اتفاقية توفير السيولة التي سبق إبرامها مع شركة الرمز كابيتال مطلع العام الجاري، وذلك اعتباراً من الثلاثاء الماضي.

* أعلن المصرف الخليجي التجاري المدرج ببورصتي دبي والبحرين، عن تعيين رياض عيد عبدالله اليعقوب عضواً مستقلاً بمجلس إدارته، وشراء ما يعادل 1.10 مليون سهم من أسهم الخزينة ببورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة لديه إلى 91.19 مليون سهم ما يعادل 8.69% من الأسهم المصدرة بتاريخ 22 أكتوبر 2018.

* يجتمع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي الأربعاء المقبل لمناقشة نشاطات وأعمال الشركة.

* يعقد مجلس إدارة «بنك رأس الخيمة الوطني» اجتماعاً في 31 أكتوبر الجاري لمناقشة بعض الأعمال المصرفية العامة التي لها تأثير على سعر السهم.

* وافقت الجمعية العمومية لشركة «أسمنت رأس الخيمة» على خفض رأس المال من 559.2 مليون درهم إلى 503.118 ملايين عن طريق إلغاء عدد من الأسهم يوازي 55.9 مليون سهم، واعتماد تعيين أحمد عامر صالح وسام اني كأعضاء في مجلس الإدارة، فيما لم يتم الموافقة على تعديل النظام الأساسي برفع أعضاء مجلس الإدارة من 5 إلى 7.

* يعقد مجلس إدارة شركة «الظفرة للتأمين» اجتماعاً في 13 نوفمبر القادم لمناقشة نتائج الربع الثالث من العام الجاري.