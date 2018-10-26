6.6 مليارات أرباح «اتصالات» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت «مجموعة اتصالات» نتائجها المالية الموحدة، حيث ارتفعت الإيرادات الموحدة للمجموعة إلى 39.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.

وبلغت الأرباح الصافية الموحدة لنفس الفترة 6.6 مليارات درهم، بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، بنمو بلغت نسبته 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد المشتركين الإجمالي للمجموعة نحو 144 مليون مشترك بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بالعام الماضي.

وقال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لــ«مجموعة اتصالات» تعليقاً على النتائج المالية: «تُواصل مجموعة «اتصالات» أداءها القوي في الربع الثالث من هذا العام بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلتها سعياً إلى تمكين منظومة الخدمات الرقمية عبر كل أعمالها».

وأضاف العبدولي: مع استعدادات المجموعة بالانتقال إلى عصر الجيل الخامس، فإننا على مشارف عهد جديد من انبثاق القدرات الرقمية، التي ستحدث نقلة نوعية في كل القطاعات، وتثري عموم المجتمع على نطاق واسع، مؤكداً بهذا السياق أن قدرات «اتصالات» الشبكية وفرق العمل المختلفة على أتم الجاهزية والاستعداد لإدارة ومواكبة طموحات وتطلعات العملاء الحالية والمستقبلية.

ولفت العبدولي إلى أنه وفي ظل ما توليه «مجموعة اتصالات» من تركيز كبير للمحافظة على زخم أعمالها وتعظيم القيمة المضافة للعملاء والمساهمين على حد سواء، فقد واصلت في ابتكار الحلول الذكية ودعم المنظومة الرقمية المتطورة لدفع عجلة النمو، وتمهيد الطريق لآفاق المستقبل الرقمي وقيادة ثورة الجيل الخامس.

وأضاف: إن اتصالات تتقدم «بثقة وثبات نحو الغد، عبر إثراء كل المجتمعات التي تخدمها، مع التركيز على مواصلة الاستثمار في الخدمات الذكية والتقنيات المستقبلية المبتكرة، علاوة على اقتناص الفرص المتاحة لتعزيز الإيرادات، والارتقاء بتجربة العملاء الشاملة».

واختتم العبدولي قائلاً: «أتقدم بجزيل الشكر إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على الرؤية الاستراتيجية الثاقبة التي وضعت الدولة في مصاف الدول الأكثر تقدماً في تبني الخدمات الرقمية، وهو الأمر الذي ألهمنا في تعزيز إمكاناتنا الشبكية وتقديم خدمات متطورة، كما أود أن أشكر العملاء والمساهمين على ثقتهم الكبيرة التي حفّزت مجموعة اتصالات على مواصلة التقدم والنجاح».

الربع الثالث

وفى الربع الثالث، وصل عدد مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات إلى 12.5 مليون مشترك، في حين بلغ عدد مشتركي «مجموعة اتصالات» نحو 144 مليون مشترك، بزيادة سنوية بلغت 3%.

ووصلت الإيرادات الموحدة لــ«مجموعة اتصالات» في الربع الثالث من عام 2018 إلى 13.2 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأرباح الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.3 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2018 بهامش صافي ربح 17%.

وبحسب بيان للمجموعة، تمثل أبرز الأحداث خلال الأشهر الماضية في حصول المجموعة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لبرنامج إعادة شراء الشركة لأسهمها. كذلك أوصى مجلس إدارة المجموعة برفع القيود عن حقوق تصويت المساهمين الأجانب. أيضاً وقعت «اتصالات مصر» و «المصرية للاتصالات» مذكرة تفاهم لتقديم خدمات الصوت الثابت الافتراضي.

وذكرت «اتصالات» أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون أول مؤسسة كبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تستخدم شبكات الجيل الخامس من «اتصالات».

وأطلقت المجموعة مبادرة «المستقبل الآن» التي تتضمن أربعة محاور رئيسية: برنامج الشركات الناشئة، ومعمل للتطوير، ومركز للابتكار المتقدم ومنصة إنترنت الأشياء IoT.