29.4 ملياراً أرباح 14 شركة وبنكاً مدرجاً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

نمت أرباح 14 شركة وبنكاً وطنياً مدرجاً، أعلنت عن نتائجها حتى الآن، بنحو 9% خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري.

حيث بلغت أرباح تلك الشركات والبنوك 29.4 مليار درهم، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 2.44 مليار درهم، مقارنة بنحو 26.97 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ما يبشر بموسم قوي لنتائج الشركات في ظل الأداء القوي للاقتصاد الوطني وتعافي أسعار النفط.

وتوقع خبراء ومحللون، في مسح لــ«البيان الاقتصادي»، أن تتوالى إعلانات الشركات عن نتائج قوية لا سيما أن الشركات الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد صلابتها وقوتها في استكمال مسيرة الأداء الجيد خلال العام الجاري وفى السنوات المقبلة.

وجاء بنك «أبوظبي الأول» في صدارة الأكثر ربحية بعدما حقق أرباحاً صافية بلغت 9.07 مليارات درهم بنمو 12.2%، ثم مجموعة «اتصالات» بأرباح بلغت 6.6 مليارات درهم بنمو 2%، و«دبي الإسلامي» بـ 3.6 مليارات بزيادة 14.1%.

وتخطت أرباح «أبوظبي التجاري» 3.48 مليارات درهم بنمو 8.6%، و«أبوظبي الإسلامي» بأرباح 1.75 مليار درهم بنمو 3.5%، ثم «بنك المشرق» بنمو 5% إلى 1.74 مليار درهم، و«دبي التجاري» بزيادة 26.8% إلى 843.1 مليون درهم.

وزادت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني بنحو 11% إلى 668.8 مليون درهم، ثم «بنك الفجيرة» بأرباح 462.1 مليوناً، وبنك الشارقة الإسلامي بأرباح 10.5%، ثم بنك أم القيوين بأرباح 335.8 مليوناً، تلاه بنك الشارقة بأرباح 301.3 مليون، ثم «ديار للتطوير» بنحو 100.9 مليون، و«الرمز» بأرباح 29.8 مليون درهم.