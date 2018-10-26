معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار يعيّن رئيساً جديداً لمجلس إدارته

أعلن معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) مؤخراً تعيينه الرسمي لمايكل كول فونتان رئيساً لمجلس إدارته. وبذلك يأتي كول فونتان خلفاً للسير ألان يارو الذي تولى المنصب لمدة ثلاث سنوات ولم يسعَ لإعادة انتخابه.

ويتمتع كول فونتان بسجل حافل في الخدمات المالية يمتد لأكثر من 35 عاماً، حيث عمل في بنك نيويورك ميلون، ويشغل حالياً منصب رئيس رابطة الأسواق المالية في أوروبا.

وقال كول فونتان: «يسرني للغاية العمل رسمياً مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار كرئيس لمجلس الإدارة. ويسرني بشكل خاص دعم التزام المعهد برفع المعايير والسلوكيات المهنية في قطاع التمويل على مستوى العالم، وأتطلع إلى المساعدة في تشجيع الجيل القادم على امتهان الخدمات المالية». دبي- البيان