ماستركارد تستضيف نخبة من القياديات تحت شعار «معاً نحو الريادة»

المصدر: دبي- البيان

استضافت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، نخبة من كبار السيدات القياديات في المجتمع في دبي في حدث «معاً نحو الريادة».

ضمن مبادرة أطلقتها شبكة القيادات النسائية، وهي تجمع عالمي أسسته ماستركارد يعنى بتوفير فرص التمكين المهني للمرأة، وتشجيع روح ريادة الأعمال لديها، وإلهامها سبل النجاح، ويمكِّن القيادات النسائية حول العالم.

وتناول الحفل الذي جمع أكثر من 50 مديرة تنفيذية في مقر ماستركارد الإقليمي، جلسة محادثات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على المساواة، وتمكين المرأة في صناعة التكنولوجيا، فضلاً عن الطرق التي يمكن المرأة من خلالها أن تستفيد من قوتها الجماعية لتحقيق طموحاتها وبناء أسس قوية لعالم فيه الجميع متساو.

وقدمت آن كيرنز، أول نائب لرئيس مجلس إدارة ماستركارد، رؤى ملهمة وإضاءاتٍ على مسيرتها الناجحة.

وفي معرض تعليقها على أهمية المبادرة الجديدة، صرحت كيرنز، «هناك توجه متزايد للاعتراف بأهمية وجود قوة عاملة متنوعة وشاملة. ومع تزايد أعداد النساء اللواتي يتولين أدواراً قيادية عليا، سيساعدنا التغيير التنظيمي وفهم الطريقة المستقبلية التي نتكيف بها مع القوى العاملة في بناء إرث إيجابي لجيل قادة المستقبل».