ساكسو بنك يطلق هيكلة أسعار تنافسيّة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلن «ساكسو بنك»، المؤسسة المالية الرائدة والمتخصصة في تداول واستثمار الأدوات متعددة الأصول عبر الإنترنت، عن إطلاق هيكلة تسعير جديدة وتنافسيّة للغاية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وهي خطوة ستسهم في ترسيخ مكانة «ساكسو بنك» باعتباره من أكثر الوسطاء الماليين تنافسية في القطاع بفضل ما يقدّمه من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.

وقال ستيف ويلر، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «ساكسو بنك»: «يمر قطاع التداول والاستثمار الإلكتروني بمرحلة حاسمة اليوم، ونحن سعداء جداً لنجاحنا في تقديم آلياتٍ تسعير أكثر جاذبيّة في القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات ومنصات التداول الأكثر تنافسية مقارنة ببقيّة البنوك والوسطاء الماليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونعتقد أن القطاع لا يزال يواجه مزيداً من الضغوطات على الأسعار، ونحن مصممون على البقاء في المقدمة».

وأضاف ويلر: «تتميّز أسعارنا بمستويات عالية من التنافسيّة والشفافيّة، ولكننا نؤمن بأن قوتنا الأساسية تكمن في فعالية عروض منتجاتنا، وجودة منصاتنا وخدماتنا، والتي تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لكل العملاء».