تمويل بأسعار تفضيلية لأعضاء «محمد بن راشد للمشاريع»

المصدر: دبي- البيان

وقع بنك رأس الخيمة الوطني وصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، الذراع التمويلية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اتفاقية تعاون وتنص هذه الاتفاقية على حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تمويل بأسعار تفضيلية. علاوة على ذلك، ستوفر مذكرة التفاهم للشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد إمكانية الوصول إلى مجموعة منتجات وخدمات، يوفرها قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني بما في ذلك حساب جار للأعمال بدون اشتراط حد أدنى للرصيد أو فرض رسوم للصيانة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يقوم البنك كونه وكيلاً بالدفع نيابة عن صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع بتقديم خدمات قرض مقابل الفاتورة وبيانات الفواتير إلى أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. سيستخدم صندوق محمد بن راشد عمليات بنك رأس الخيمة الوطني وفحوصات الحسابات والأرصدة المتبعة، للتمكن من صرف الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد.

حضر حفل توقيع الاتفاقية الذي أقيم في فرع البنك بمنطقة القوز، دبي، ممثلون رئيسيون من الجانبين، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبنك رأس الخيمة الوطني. ووقّع الاتفاقية كل من عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبيتر إنغلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني. على هامش الحفل، افتتح عبد الباسط الجناحي وبيتر إنغلاند أول مركز أعمال إماراتي للبنك متخصص لتلبية احتياجات العملاء الإماراتيين، وثالث مركز راك إليت للأعمال. هذه المراكز الجديدة تجعل من بنك رأس الخيمة الوطني في متناول نخبة عملاء الخدمات المصرفية للأعمال، وتقدم لهم مجموعة من المنتجات والخدمات.

وقال عبد الباسط الجناحي: «تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة شريان حياة اقتصاد دبي ودولة الإمارات والمحرك الحيوي لنمو البلد والتنمية الاقتصادية. وعليه تسعى المؤسسة إلى بحث كل السبل لدعم نمو أعمالهم، وتوفير كل الأدوات الداعمة في مجال المعرفة والابتكار وريادة الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي والإمارات».

وقال بيتر إنغلاند: «باعتبار بنك رأس الخيمة الوطني بنكاً رئيسياً للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تم اختياره لدعم مبادرات صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على مزيد من التمويل بأسعار تفضيلية، كذلك مساعدة حكومة دبي على تحقيق هدفها بتغذية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البلاد من خلال الاقتصاد المتنوع. يسرّنا التعاون مع صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، حيث إن مذكرة التفاهم تعني تحسين وتعزيز مبادرات ريادة الأعمال لمواطني دولة الإمارات من خلال توفير الدعم المالي والخبرة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة».

وقال ديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني: «تؤكد مذكرة التفاهم هذه على التزام البنك بتقديم حلول مصرفية بسيطة وملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تخدم وتلبي احتياجاتهم بشكل أفضل. وتهدف الشراكة إلى زيادة حضور الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من مواطنين إماراتيين، وتعزيز مركز بنك رأس الخيمة الوطني باعتباره بنكاً رائداً في مجال تمويل هذه الفئة من الشركات في سوق الإمارات».