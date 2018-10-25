«ماجد الفطيم» تقود جولة تمويلية لدعم منصة «وادي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ماجد الفطيم»، عن استثمارها في «مجموعة وادي»، المشغل لـ بقالة وادي، منصة البقالة الإلكترونية الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية. ويأتي الاستثمار ضمن جولة تمويلية بقيمة 30 مليون دولار أميركي بهدف تعزيز نمو منصة بقالة وادي.

ووفقاً للاتفاقية المبرمة، سوف يصبح كارفور شريكاً استراتيجياً طويل الأمد لـ بقالة وادي، ومزوداً للمنتجات والمواد الغذائية وغير الغذائية. هذا وسوف يوفر التطبيق الإلكتروني للعملاء إمكانية الحصول على أكثر من 12.000 منتج عالي الجودة وبذات الأسعار التنافسية المتوفرة في متاجر كارفور، والقيام بتسليمها من منافذها في غضون ساعتين. وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط من حيث تعدد المنتجات المتوفرة التي تتم تسليمها في نطاق زمني قصير.

وعلّق هاني ويس، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم للتجزئة، قائلاً: «تعد المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجياً مهماً للغاية بالنسبة لـ شركة ماجد الفطيم، ونحن نتطلع باستمرار لإيجاد فرص للتوسع في المملكة وخدمة قاعدة عملائنا المتزايدة خارج نطاق متاجرنا الموجودة في المملكة».

وقال إنكيت واضهوا، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «وادي»: «نؤمن بأن المحركين الرئيسيين للنجاح في سوق البقالة الإلكترونية هما التشكيلة الواسعة وتنافسية الأسعار، فضلاً عن التسليم السريع والموثوق. مع كارفور لدينا أفضل شريك لكي نصل إلى كل أسرة موجودة داخل المملكة وخارجها».

وأضاف: «نحن فخورون بما حققناه إلى يومنا هذا، وبدعم من ماجد الفطيم نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح والازدهار».