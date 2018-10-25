«تو إكس إل» تتوسع في الإمارات ولا تخطط للإدراج في سوق الأسهم

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

قال أميت ياداف، مدير التسويق لدي شركة «تو إكس إل» للأثاث والديكور والمنزلي، إن الشركة ليس لديها خطط حالياً للطرح في أسواق الأسهم المحلية، لكنها تعمل على التوسع بشكل كبير داخل الدولة، عبر افتتاح مزيد من المتاجر.

وأضاف ياداف لـ«البيان الاقتصادي»، إن الشركة وضعت خططاً قوية للتوسع، حيث تمتلك حالياً 9 متاجر في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة والعين، فيما تخطط لافتتاح متجرين إلى 3 متاجر جديدة على مدى الأشهر القليلة المقبلة في دبي والعين، بما يمكن الشركة من زيادة حصتها السوقية في السوق الإماراتية.

تجارة

وأشار إلى أن السوق المحلي استوعب تماماً ضريبة القيمة المضافة، التي جري تطبيقها مطلع العام الجاري بنسبة 5%، مشيراً إلى أن الأسواق استجابت بشكل إيجابي للضريبة ولا يزال قطاع البيع بالتجزئة في الإمارات قوياً، ويشهد نمواً مستمراً.

وتابع: نعتقد أنه على المديين المتوسط والطويل سيجني اقتصاد الدولة فوائد أكبر من تطبيق هذه الضريبة، مع العلم بأن الدولة سعت إلى ضمان إبقاء نسبة ضريبة القيمة المضافة منخفضة بالمقارنة مع باقي دول العالم حتى لا تشكل عبئاً كبيراً على جمهور المستهلكين.

الضريبة

وبين مدير التسويق لدى «تو إكس إل»، أن تطبيق الضريبة جاء بهدف دعم المشاريع التنموية في الدولية، ولذلك ينبغي النظر إلى ضريبة القيمة المضافة على أنها رسم مقابل منفعة لا سيما أنها تعد مصدراً للإيرادات لتمويل البرامج القوية التي تتبناها الدولة في مجال السلامة العامة والرفاهية والبنى التحتية.