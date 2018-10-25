جني أرباح على العقار والبنوك يهبط بالأسواق

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس بفعل ضغوط بيع وعمليات جني أرباح استهدفت الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك، وذلك على الرغم من استمرار الشراء الأجنبي لكن بوتيرة أقل من الجلسات السابقة مع بقاء السيولة عند مستوياتها المتواضعة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.55% ليغلق عند 2738 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والبنوك والتأمين، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.89% إلى مستوى 4926. 28 نقطة بضغط تراجع أسهم البنوك والعقار والطاقة والصناعة.

ووصلت سيولة السوقين إلى 282.62 مليون درهم، موزعة بواقع 141.12 مليوناً في دبي، و141.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 200.9 مليون سهم، منها 149.4 مليون سهم في دبي، و51.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3008 صفقات.

العقار

وجاء تراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.5% بعد هبوط سهم إعمار العقارية 2.99% وأرابتك 3.7% ودريك آند سكل 2.48% وإعمار مولز1.09% والاتحاد العقارية 2.03%، كذلك تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.32% بعد انخفاض دبي الإسلامي 0.58% والإمارات دبي الوطني 0.11%.

في المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار 1.29% مع صعود سهم دبي للاستثمار 1.28% وسوق دبي المالي 2.12%، وزاد قطاع النقل هامشياً مع ارتفاع العربية للطيران 0.95% واستقرار أرامكس.

وتصدر سهم الخليج للملاحة النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 37.76 مليون درهم، تلاه سهم السلام البحرين بتداولات بنحو 16 مليون درهم، ثم سهم دريك آند سكل بسيولة 6 ملايين درهم. وكان سهم الاستشارات المالية الدولية، في صدارة الأسهم الرابحة بنسبة 8.2%، فيما كان سهم مصرف السلام البحرين الأكثر انخفاضاً بنحو 5.42%.

البنوك

وتراجع سوق أبوظبي بضغط انخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.42% بعد هبوط أبوظبي الأول بنسبة 1.77% وأبوظبي التجاري 0.8%، كما تراجع قطاع العقار بنحو 1% بضغط انخفاض سهم الدار 1.18% وإشراق 0.17%.

وهبط قطاع الطاقة بنسبة 1.83% مع انخفاض دانة غاز 0.86% وطاقة 7.83%، فيما استقر أدنوك للتوزيع. في المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات 0.48% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

وهيمن سهم واحة الزاوية على صدارة النشاط في أبوظبي بسيولة 51.75 مليون درهم، تلاه سهم أبوظبي الأول مستقطباً نحو 29.3 مليون درهم، ثم سهم اتصالات بتداولات بقيمة 14.26 مليون درهم. وكان سهم أريد الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.85%، فيما كان سهم أركان لمواد البناء الأكثر تراجعاً بنسبة 9.9%.

الأجانب

مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب للشراء في السوقين أمس بصافي استثمار نحو 14 مليون درهم، منها 7 ملايين للأجانب، و6 ملايين للخليجيين، و778 ألف درهم للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع بصافي استثمار 14 مليون درهم.

ناسداك

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.94% إلى 3195.52 نقطة بعد تداول 259.83 ألف سهم بقيمة تخطت 4 ملايين دولار من خلال 119 عملية. وفي سوق العقود المستقبلية جرى التداول على 1541 عقداً بقيمة 277.4 ألف درهم من خلال 5 عمليات، حيث ارتفعت عقود داماك بنسبة 3.5%، وانخفضت عقود الدار بنحو 1.18%.

إفصاحات

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