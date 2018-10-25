أبردين ستاندرد إنفستمنتس تعيّن رئيساً للشركة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أبردين ستاندرد إنفستمنتس (أبردين)، ومقرها مدينة أبوظبي، تعيين إدريس الرفيع رئيساً للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لقيادة فريق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وستتخذ الشركة مدينة أبوظبي مقراً لها.

مؤخراً كان إدريس المدير التنفيذي لشركة دبي القابضة ذ.م.م، وقبل ذلك كان يعمل في شركة جولدمان ساكس، ويتمتع بخبرة تزيد على 13 عاماً في الصناعة والبنوك الاستثمارية والأسهم الخاصة والعقارات.

وتُدير شركة أبردين أصولاً بقيمة 800 مليار دولار أميركي في جميع أنحاء العالم، ولديها عملاء في 80 دولة يتلقون الدعم من 50 مكتب علاقات، مع ما يزيد عن 1000 أخصائي.

وقال كامبيل فلمنج رئيس قطاع التوزيع عالمياً: «إن قدرتنا على استقطاب كوادر ذات مؤهلات عالية مثل إدريس تعكس قوة أبردين ستاندرد إنفستمنتس، وحجم الإقبال عليها. إن مدى وصولنا العالمي ونطاقنا الواسع من القدرات الاستثمارية، الذي يشمل استثمارات الأسهم والدخل الثابت والأسواق الخاصة والعقارات والحلول، يعني أننا في وضع جيد يمكننا من مساعدة العملاء على نحو أفضل لتحقيق أهدافهم المالية طويلة المدى، وتشهد على ذلك التطورات الشاملة التي أحرزناها مؤخراً».