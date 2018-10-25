بيع شحنتين من خام البصرة عبر منصة مزادات بورصة دبي للطاقة

المصدر: دبي ـ البيان

قامت شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، أمس، ببيع شحنتين من خام البصرة تسليم شهر نوفمبر عبر منصة مزادات بورصة دبي للطاقة، محققة علاوات تضاف إلى أسعار البيع الرسمية لشهر نوفمبر.

وتم بيع الشحنة الأولى، والمكوّنة من مليون برميل من خام البصرة الثقيل بعلاوة بلغت 0.11 دولار أميركي للبرميل، وتلا ذلك بيع مليون برميل من خام البصرة الخفيف بعلاوة بلغت 0.18 دولار أميركي للبرميل تضاف إلى أسعار البيع الرسمية لشهر نوفمبر.

ويذكر أن شركة تسويق النفط العراقية «سومو» قد باعت 4 ملايين برميل من خام البصرة عبر منصة مزادات بورصة دبي للطاقة خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك بيع مليوني برميل من خام البصرة الخفيف يوم الاثنين، وذلك بعلاوة بلغت 0.20 دولار أميركي للبرميل تضاف إلى أسعار البيع الرسمي.