سوق أبوظبي يبحث سبل تحفيز التحوّل الرقمي الاثنين المقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ينظم سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبالتعاون مع اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية «FEAS» مؤتمر 2018 «ConFEAS»، الذي سينعقد تحت عنوان «تقنيات الواقع المعزز للتداول والنظم التقنية لعمليات التسوية»، في فندق انتركونتيننتال - أبوظبي على مدار يومي 29 و30 أكتوبر 2018.

يستعرض المؤتمر الذي سيعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دور التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم في مراجعة ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه الأسواق المالية والشركات والمستثمرين، كما سيناقش سبل تحفيز التحول الرقمي، وتطوير الأنظمة ونماذج الأعمال، وتحسين تجارب المتعاملين.

ويتحدث في المؤتمر عدد من الخبراء في مجال أسواق الأوراق المالية وقطاع التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.

وأكد راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أهمية هذا المؤتمر كمنصة متكاملة لتشارك المعرفة، وبناء العلاقات، وتبادل الخبرات والرؤى حول التطورات والتطبيقات الإقليمية والعالمية والابتكار في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية.. وقال «ستتيح فعاليات المؤتمر للحضور والمشاركين التعرف عن قرب على أحدث توجهات وتطورات وتحديات الابتكار التكنولوجي، والفرص التي تدعم مستقبل قطاع الخدمات المالية على المستويات المحلية، والإقليمية والعالمية».

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في البنك العربي المتحد: «إن مشاركتنا بصفة الراعي البلاتيني للمؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، يندرج في إطار سعي البنك العربي المتحد للمساهمة الفاعلة في تعزيز سمعته ومكانته في مجال التحول الرقمي للخدمات المصرفية، خصوصاً مع الدعم الحكومي للتحول الرقمي في الإمارات الذي أصبح محورياً في تقديم خدمات متميزة للعملاء وارتباط الخدمات الرقمية الوثيق برفع كفاءة أداء البنك وتحسين أداء الموظفين ورضا المتعاملين».

300

قال البلوشي: يتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 300 شخص، من رواد وقيادات القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة والعالم، إلى جانب الهيئات التنظيمية، والمستثمرين والمبتكرين المشاركين في التكنولوجيا المالية.