أرباح «بنك الفجيرة الوطني» تصعد 15.1% في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

ارتفعت أرباح «بنك الفجيرة الوطني» بنسبة 15.1% إلى 462.1 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يظهر نمواً قوياً في جودة الأعمال.

وقال البنك، في بيان أمس، إنه حقق أرباحاً تشغيلية بنحو 284.5 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري بارتفاع بلغ 24.4% على أساس ربع سنوي، وبزيادة قدرها 20.5% لفترة الأشهر التسعة بلغت 804.4 ملايين درهم مقارنة بعام 2017. وأضاف البنك أن النتائج تعكس مستوى عالياً من المرونة في أعمال البنك الرئيسية وتعزيز إدارة الميزانية العمومية في بيئة ارتفاع معدل الفائدة.

ولفت البنك إلى أن الإيرادات التشغيلية لفترة الأشهر التسعة بلغت 1.2 مليار درهم بنمو نسبته 16.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وتحقق ذلك من خلال النمو القوي في الأعمال الرئيسية وإدارة السيولة بكفاءة وتحسين هوامش الربح وتعزيز التركيز على عوائد رأس المال.

وأوضح البنك أن صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية لفترة الأشهر التسعة نما بنسبة 20.7% ليصل إلى 812.6 مليون درهم مقارنة بعام 2017. فيما شهدت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات مالية مشتقة نمواً استثنائياً بنسبة 45.3% بقيمة 103.1 ملايين درهم لفترة الأشهر التسعة مقارنة مع 71 مليون درهم في عام 2017.

وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 8.9%، وهو ما يعكس إدارة التكاليف المنضبطة للبنك والاستثمارات الحكيمة في الأعمال والأنظمة والبنية التحتية، بما في ذلك مجموعة من المبادرات الرقمية لتعزيز عروضنا المستقبلية وخدمة العملاء. وتحسن معدل التكاليف للإيرادات ليصل 31.9% مقارنة بنسبة 34.2% في الفترة نفسها من العام الماضي، موفراً بذلك مساحة لمواصلة الاستثمار من أجل النمو والإمكانات التكنولوجية.

وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية (بما في ذلك احتياطي مخاطر الائتمان) لتصل إلى 97.9% حيث كانت 89.5% كما كانت في نهاية ديسمبر الماضي.

مخصصات

وصل صافي مخصصات خسائر انخفاض القيمة الحكيمة والمؤمنة لنحو 342.3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة مقارنة بنحو 266 مليون درهم في العام الماضي، حيث استغل البنك التحسن الملحوظ في الأداء التشغيلي لزيادة مستويات التغطية الشاملة للحسابات المتعثرة.