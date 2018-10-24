الأسهم تضيف مكاسب جديدة بـ1.3 مليار بدعم شراء أجنبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أضافت الأسهم المحلية مكاسب جديدة في ختام جلسة أمس بنحو 1.3 مليار درهم بدعم مكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك وسط عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات في وقت عاودت فيه السيولة الانخفاض إلى ما دون 300 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.21% ليغلق عند 2753 نقطة، بدعم أسهم شركات العقار والنقل والسلع والبنوك والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 0.28% ليستقر عند 4970.3 نقطة بفضل مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والعقار والصناعة والخدمات.

ووصلت سيولة السوقين الكلية إلى 293 مليون درهم، منها 180.6 مليوناً في دبي، و112.47 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 228 مليون سهم، موزعة بواقع 195 مليون سهم في دبي، و33 مليون سهم في أبوظبي، وذلك من خلال 3127 صفقة.

نتائج

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن الأسواق المحلية أغلقت خضراء للجلسة الثانية على التوالي مع توالي إعلان الأرباح الفصلية للشركات والتي أظهرت نتائج إيجابية للقطاع البنكي، إضافة إلى تماسك أسعار النفط.

وأضاف دياب لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق بانتظار المزيد من الحوافز التي قد تسفر عن تدفق سيولة وتدفقات جديدة يحتاجها السوق لإنعاشه، مبيناً أن النتائج الفصلية قد تكون حافزاً لبعض المستثمرين للبدء ببناء مراكز جديدة، كذلك من الضروري التركيز على العوامل الأساسية في المرحلة المقبلة والمتمثلة في قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي.

العقار

وارتفع سوق دبي مع صعود قطاع البنوك بنسبة 0.61% مدفوعاً بسهم دبي الإسلامي 0.78% والإمارات دبي الوطني 0.55%، فيما زاد قطاع العقار هامشياً مع ارتفاع إعمار العقارية 0.6% وإعمار مولز 0.55% في مقابل تراجع باقي أسهم القطاع.

وصعد قطاع النقل بنسبة 0.26% مع ارتفاع العربية للطيران 0.11% والخليج للملاحة 3.7%، في مقابل انخفاض أرامكس 0.25%، بينما في المقابل، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.15% مع تراجع دبي للاستثمار 1.27% وسوق دبي المالي 1.16%.

وهيمن سهم الخليج للملاحة على صدارة التداولات في دبي بسيولة 57 مليون درهم وجرى تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على السهم بنحو 82 مليون سهم بسعر 0.98 درهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 80.4 مليون درهم، وحل ثانياً سهم الاتحاد العقارية بسيولة بنحو 41 مليون درهم، ثم سهم إعمار العقارية مستقطباً نحو 19 مليون درهم.

وتصدر سهم تكافل الإمارات الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي بنسبة 6.13% ليغلق عند 1.73 درهم، فيما سجل سهم أمان للتأمين أكبر نسبة هبوط بنحو 5.74% ليغلق عند 0.6 درهم.

البنوك

وفي سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.36% مع صعود سهم أبوظبي الأول 0.55% والاتحاد الوطني 0.67% واستقرار أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وزاد قطاع العقار بنسبة 0.25% مع صعود سهم الدار 0.6% وانخفاض إشراق 1.32%، فيما استقر قطاع الاتصالات من دون تغيير مع ثبات سهم اتصالات. في المقابل انخفض قطاع الطاقة 0.51% مع هبوط أدنوك للتوزيع 2.22% واستقرار دانة غاز وطاقة.

وتصدر سهم أبوظبي الأول التداولات بسيولة بنحو 29.5 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات 21.6 مليون درهم، ثم سهم واحة الزاوية مستقطباً نحو 13.45 مليون درهم. وكان سهم ريم للاستثمار الأكثر صعوداً مع ارتفاعه بالحد الأعلى 14.98% ليغلق عند 27.48 درهماً، في المقابل، سجل سهم العالمية القابضة، التراجع الأكبر بنسبة 5.08% مغلقاً عند 1.12 درهم.

الأجانب

واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 39 مليون درهم، منها 21 مليوناً للأجانب، و18 مليوناً للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار بلغ 39 مليوناً، منها 38 مليوناً للخليجيين، ومليون درهم للعرب.

ومالت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم، منها 5 ملايين في أبوظبي، و4 ملايين في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم، منها 5 ملايين في أبوظبي، و4 ملايين في دبي.

0.55%

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.55% ليغلق عند 3255.76 نقطة بعد تداول 112.7 ألف سهم بقيمة 2.17 مليون دولار من خلال 78 عملية. وفي سوق المشتقات جرى التداول على 100 عقد لبنك أبوظبي الأول بقيمة 145.95 ألف درهم لترتفع بنحو 0.54%.

بورصة دبي للطاقة تستكشف الفرص في السوق الهندية

وقعّت بورصة دبي للطاقة DME، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، مذكرة تفاهم مع بورصة بومباي BSE، البورصة الرائدة في الهند، وذلك بهدف تطوير أسواق السلع والاستفادة من النمو البارز لقطاع التداول في الهند.

وستساعد الشراكة الاستراتيجية، التي تأتي في أعقاب إطلاق بورصة بومباي لمنصة تداول مشتقات السلع الأساسية في الأول من أكتوبر الجاري، على تطوير أسواق الطاقة في البلاد.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال رائد السلامي، مدير عام بورصة دبي للطاقة: تقدم الهند فرصاً استثمارية مرنة في مختلف القطاعات باعتبارها أحد الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، ولا سيما في قطاع الطاقة. ومع تنامي احتياجاتها من واردات النفط ومشتقاته، أصبحت الهند سوقاً رئيساً للعديد من الشركات العالمية، وسيساهم هذا التعاون من تمكين بورصة بومباي من الارتقاء بمنصتها الجديدة وتلبية احتياجات سوق المشتقات المحلية بشكل أفضل، إضافة إلى تطوير قاعدة عملائنا في الهند.

من جانبه، قال شري أشيش كومار تشاوهان، المدير العام والرئيس التنفيذي لبورصة بومباي: نحن في بورصة بومباي نلتزم دوماً في توفير فرص عمل جديدة في سبيل تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، لذلك نسعى إلى إنشاء علاقات تعاون مع شركات عالمية رائدة تساعدنا في تطوير قطاع التداول في المنطقة، ونحن سعداء بتعاوننا مع بورصة دبي للطاقة، والتي تتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال.

إفصاحات

وافق مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال خلال اجتماعه المنعقد أول من أمس على تشكيل لجنة إعادة الهيكلة، فيما تم تعيين كل من أحمد كيلاني وعبيد المري ويوسف الملا أعضاء في اللجنة برئاسة خميس بوعميم.

تمت في جلسة أمس صفقتان كبيرتان مباشرتان على أسهم شركة «الخليج للملاحة القابضة» بنحو 82 مليون سهم بسعر 0.98 درهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 80.4 مليون درهم. ومن خلال هاتين الصفقتين استحوذ كل من صندوق غولديلوكس وشعاع كابيتال على نحو 9% من الشركة.

يجتمع مجلس إدارة شركة «الفجيرة لصناعات البناء» في 30 أكتوبر الجاري لمناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية الموحدة عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

أعلنت شركة «أسمنت رأس الخيمة» عن اتخاذ مجلس إدارتها قراراً بالتمرير بالأغلبية لبيع جزء من محفظة الأسهم الاستثمارية للشركة واستغلال حصيلة البيع في فرص استثمارية أخرى.